Hera rinnova partnership con Panasonic per la diffusione del device gas Nexmeter

Lo strumento è diventato quindi da diversi anni una realtà consolidata e ha già consentito di fornire un apporto tecnico importante all’interno delle attività del Gruppo Hera. Già attivo nella rilevazione di sismi e perdite di gas. Ora verrà arricchito di ulteriori funzionalità e saranno migliorate sicurezza e sostenibilità

La pluriennale collaborazione tra il Gruppo Hera e Panasonic ha generato un nuovo accordo commerciale con il quale verrà ampliata la diffusione del contatore NexMeter nel mercato italiano della distribuzione gas. La collaborazione con Panasonic, società operativa della multinazionale giapponese che opera nella produzione di prodotti e componenti elettronici, risale al 2019, quando il Gruppo Hera, una delle maggiori multiutility italiane che opera nei settori ambiente, energia e idrico ha lanciato il proprio smart meter gas 4.0, dotato di funzioni avanzate di sicurezza e riduzione delle dispersioni di gas, successivamente evolutosi nel tempo, e grazie al quale la società si sente un pioniere del settore. Dal 2021 NexMeter è stato realizzato con componenti in plastica riciclata e ha ottenuto il “bollino” di compatibilità per le miscele di green gas come l’idrogeno e il biometano.

NexMeter già attivo nella rilevazione di sismi e di perdite di gas

Lo strumento è diventato quindi da diversi anni una realtà consolidata e ha già consentito di fornire un apporto tecnico importante all’interno delle attività del Gruppo Hera. Inoltre la sua vocazione antisismica ha portato ormai a oltre 250mila contatori già installati prevalentemente in Friuli-Venezia Giulia e in Emilia-Romagna, aree classificate ad alto rischio sismico. Le funzionalità aggiuntive di NexMeter nella ricerca perdite hanno anche reso possibile intervenire con successo in situazioni potenzialmente critiche, evitando rischi anche gravi per persone e cose. Inoltre, il Gruppo Hera ha già attivato da due anni in provincia di Modena la prima sperimentazione italiana di immissione di una miscela di metano e idrogeno nella rete di distribuzione gas cittadina, dice il comunicato.

Hera pioniere e innovatore nel settore del metering

“Gli investimenti di questi ultimi anni volti a rendere il settore della misurazione del gas più sostenibile e tecnologicamente avanzato hanno trovato riconferma non solo nel successo sul campo di NexMeter – che ha già dato prova della sua alta affidabilità in termini di prevenzione e riduzione di incidenti e anomalie, in situazioni di sisma, in caso di pericolose perdite di gas o di piccole fughe continuative -, ma anche nell’interesse dimostrato da leader di mercato come Panasonic Industry” ha detto Alessandro Baroncini, Direttore Centrale Reti del Gruppo Hera. Questa partnership è la dimostrazione del nostro ruolo di pionieri e innovatori nel settore del metering e riconferma l’impegno della multiutility per la transizione energetica, l’economia circolare e l’innovazione, in linea con il nostro scopo aziendale”.

NexMeter avrà ulteriori funzionalità e saranno migliorate sicurezza e la sostenibità

Con la collaborazione con Panasonic, viene messo a disposizione di tutti gli operatori del settore questo dispositivo, che rappresenta un alleato per la decarbonizzazione. Inoltre NexMeter verrà arricchito di ulteriori funzionalità e verrà reso disponibile a tutti gli operatori italiani un contatore con performance aggiuntive orientate non solo a migliorare la sicurezza e la sostenibilità del servizio, a vantaggio del consumatore finale, ma anche a rendere la distribuzione gas più efficiente e a ridurre i costi, a beneficio dei distributori stessi. “Il contatore NexMeter si inserisce tra le progettualità previste dal nostro Piano industriale per favorire la decarbonizzazione e rappresenta una risposta tangibile alle richieste delle comunità in cui operiamo in termini di continuità, qualità e sicurezza del servizio. Senza prescindere mai dall’attenzione alla sostenibilità: il nostro contatore promuove infatti un uso intelligente dell’energia e un uso efficiente delle risorse” dice ancora Baroncini.

Panasonic vede future evoluzioni e nuovi sviluppi

Il Gruppo Hera svolge un ruolo attivo anche nella trasformazione digitale delle comunità servite, per questo nel nuovo piano strategico al 2027 il Gruppo ha previsto oltre il 30% degli investimenti complessivi (pari a 4,4 miliardi di euro) per la digitalizzazione e l’innovazione delle infrastrutture, delle attività e delle soluzioni per i clienti.

Inoltre, Panasonic prevede future evoluzioni dello smart meter di Hera, sia nella misura della composizione del gas sia del suo potere energetico, in ottica di efficienza energetica e riduzione dei consumi. “Questa partnership rappresenta non solo una collaborazione che mette a disposizione il know-how e la tecnologia sviluppati in Giappone per migliorare la sicurezza degli impianti gas in Italia ed Europa, ma segna anche un passo significativo nel nostro impegno per l’innovazione” ha affermato Johannes Spatz, presidente di Panasonic Industry Europe. “L’accordo con il Gruppo Hera apre a nuove possibilità di presentare NexMeter ad altri fornitori di servizi di pubblica utilità, rivoluzionando le infrastrutture di distribuzione del gas con una tecnologia di misurazione avanzata. Per Panasonic Industry questa collaborazione rappresenta l’inizio di nuovi sviluppi, estendendo le prestazioni di NexMeter a nuove funzionalità, con l’obiettivo di essere un riferimento tecnologico per la futura seconda generazione di smart gas meter.