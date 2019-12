Hera: al via le installazioni di Nexmeter, il contatore 4.0

Le installazioni partiranno da Ferrara. poi toccherà a Modena e Udine. L’obiettivo è arrivare a 300mila unità entro la fine del triennio



Hera si prepara ad installare NexMeter, il nuovo contatore gas 4.0 presentato poche settimane fa all’European Utility Week 2019 di Parigi, la più importante fiera del settore.

I primi ad adottare il nuovo NexMeter saranno i cittadini di Ferrara, dove entro il primo semestre del 2020 verranno installati 6.000 di dispositivi. Nella seconda metà del prossimo anno continueranno le installazioni nella città estense, e ad esse si affiancheranno quelle previste per Modena e Udine. L’obiettivo è arrivare a collocare 300.000 unità entro la fine del triennio. Per la realizzazione del piano Hera ha già stanziato 45 milioni di euro.

NexMeter è un mini computer “che supera le proprietà degli altri apparecchi presenti oggi sul mercato. È dotato di un’evoluta tecnologia – per la prima volta già racchiusa all’interno dello stesso apparecchio e basata su algoritmi, sensori e ultrasuoni – con caratteristiche di assoluta precisione, in grado di offrire funzioni avanzate di sicurezza, un aspetto di fondamentale importanza nel servizio gas”, spiega Hera in una nota.

Il contatore è dotato di dispositivi di monitoraggio e allerta che saranno attivi al termine della fase sperimentale e consentiranno di prevenire incidenti, fornendo maggiori tutele a edifici e cittadini, sulla falsariga del funzionamento dei dispositivi “salvavita” elettrici. Oltre a inviare le ordinarie e periodiche segnalazioni rispetto ai consumi effettuati, in caso di emergenze, NexMeter sarà in grado di attivarsi per contattare immediatamente il telecontrollo centralizzato del Gruppo a Forlì che monitora in tempo reale reti e impianti della multiutility su tutto il territorio. A sua volta il telecontrollo, se dispone di un recapito certo dell’utente, provvederà a inviargli una segnalazione di allerta.

NexMeter è in grado di intercettare e segnalare le fughe di gas e promuove un uso intelligente dell’energia e favorendo un utilizzo razionale delle risorse ambientali.

Le sua caratteristiche “si inseriscono nelle linee di intervento identificate nel quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)”, spiega ancora Hera.

“Con NexMeter – afferma l’Ad Stefano Venier – portiamo una ventata di innovazione in un business, quello della distribuzione del gas, ancora molto tradizionale. Per svilupparlo al meglio, abbiamo unito la nostra profonda esperienza nel settore della distribuzione gas con le competenze dei partner più qualificati a livello nazionale e internazionale. Del resto, l’innovazione rappresenta una delle priorità della nostra strategia, sostenuta da un impegno economico importante, per oltre 380 milioni di euro nell’arco dei 5 anni del nostro ultimo Piano industriale”.