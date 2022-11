Helbiz con YOLO con un’offerta assicurativa per la micro-mobilità

Le due società hanno lanciato una suite di nuove soluzioni assicurative digitali acquistabili direttamente dall’app mobile di Helbiz dedicate ai clienti dell’omonima piattaforma di sharing. Le soluzioni di instant insurance sono realizzate in collaborazione con Genertel

Helbiz, società globale di servizi di micro-mobilità, e l’insurtech italiana Yolo rafforzano la loro collaborazione lanciando per i clienti dell’omonima piattaforma di sharing una suite di nuove soluzioni assicurative digitali acquistabili direttamente dall’app mobile di Helbiz. L’introduzione delle nuove coperture, è scritto in una nota, “si colloca all’interno dell’accordo di collaborazione tra le due società, che mira a facilitare e proteggere la vita delle persone in movimento attraverso un ecosistema integrato di servizi”.

Secondo una recente ricerca condotta dall’Italian Insurtech Association, il 47% di chi ha acquistato un’assicurazione nell’ultimo anno ha scelto una polizza digitale e il 77% si dichiara interessato a sottoscrivere polizze digitali in futuro.

Helbiz e le soluzioni di instant insurance

L’offerta assicurativa a disposizione dei clienti di Helbiz include una soluzione multisport per la copertura dei rischi da attivita sportive, una soluzione specifica per tutelare i ciclisti e le loro biciclette in caso di incidenti o guasti e infine una polizza per la protezione dagli imprevisti che possono sopraggiungere durante un viaggio. Le soluzioni di instant insurance, realizzate in collaborazione con Genertel, hanno una copertura temporanea da uno a massimo 30 giorni e possono essere fruite in mobilita con pagamento tramite wallet in-app. “È sempre stimolante lavorare al fianco di partner affidabili e innovativi per dar vita a soluzioni che migliorano il business e semplificano l’esperienza finale dell’utente – ha commenta Ruggero Cipriani Foresio, Chief Marketing Officer di Helbiz – e per questo siamo molto soddisfatti di rafforzare la nostra partnership con YOLO. Vogliamo dare forma a un nuovo modello di mobilità che guardi sempre più da vicino alle esigenze delle persone e che faccia dell’integrazione dei servizi il suo punto di forza”.

“Con Helbiz condividiamo la stessa vocazione all’innovazione che ci ha reso aziende pioniere nei rispettivi settori di riferimento, quello della micro-mobilità e dell’insurtech – ha dichiarato Roberta Pazzini, head of brand & product marketing di Yolo Group – Abbiamo messo a fattor comune competenze provenienti da settori differenti con l’obiettivo di offrire a un nuovo target di utenti, giovani e sensibili verso tematiche ambientali, la possibilità di proteggere il proprio tempo libero in pochi click”.