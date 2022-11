Selezionati 16.625 vini. La sezione Top Five dei migliori assaggi premia il Nord. Assegnate le le Tre Stelle Oro a 436 i vini che hanno ottenuto una valutazione minima di 94/100. Le aziende che hanno ricevuto i dieci Sole

Resta escluso il Sud dalla sezione “I migliori assaggi” con cui i giudici della Guida Veronelli 2023, dopo una selezione di 16.625 vini per un totale di 2.104 produttori, valutano i cinque vini che, nella rispettiva tipologia, hanno conseguito il più elevato giudizio in centesimi e che rappresentano, quindi, in assoluto i migliori vini de-gustati dai Curatori per questa edizione della Guida. E il centro riesce a piazzare solo un vino toscano. La cinquina insignita degli allori risulta infatti così composta: Miglior Vino Spumante 2023 è il Trento Brut di Riserva del Fondatore 976 2011 dell’azienda Letrari (Rovereto TN) e Miglior Vino Bianco è il Dut’Un Venezia Giulia Bianco 2019 di Vie di Romans (Mariano del Friuli GO). Al Sì Costa Toscana Rosato 2021 di Duemani (Riparbella PI) va la palma di Miglior Rosato; Miglior Vino Rosso è stato giudicato il Barolo Riserva Falletto Vigna Le Rocche 2016 di Bruno Giacosa (Neive CN). Infine, il Miglior Vino Dolce o Da Meditazione è il sudtirolese Le Petit 2018 prodotto da Manincor (Caldaro – Kaltern BZ).

In totale la Guida quest’anno ha premiato con le Tre Stelle Oro 436 vini che rappresentano le eccellenze enologiche italiane dal Sudtirolo alla Sicilia premio attribuito esclusivamente ai vini che hanno conseguito una valutazione di almeno 94/100 da parte dei giurati.

Guida Veronelli 2023: l’assegnazione dei premi speciali

La Guida Veronelli ha assegnato anche dieci Sole, premi speciali assegnati ai “racconti in forma di vino” rappresentativi della competenza, della creatività e dell’impegno dei produttori italiani. Ad aggiudicarsi, quest’anno, il prestigioso premio sono stati Freisa d’Asti Superiore Sorì di Giul 2017 di Tenuta Santa Caterina (Grazzano Badoglio AT), Colline di Levanto Vermentino Luccicante 2021 di Cà du Ferrà (Bonassola SP), Trentino Superiore Cembra Müller Thurgau Viàch 2020 di Corvée (Cembra Lisignago TN), Colli Euganei Fior d’Arancio Passito 2018 di Cà Lustra – Zanovello (Cinto Euganeo PD), Lambrusco di Sorbara Spumante Brut 36 2015 di Cantina della Volta (Bomporto MO), Cortona Vin Santo Occhio di Pernice 2008 di Leuta (Cortona AR), Capolemole Rosso Lazio 2019 di Marco Carpineti (Cori LT), Costa d’Amalfi Tramonti Bianco Colle Santa Marina 2020 di Apicella Giuseppe (Tramonti SA), Sicilia Nero d’Avola Vrucara 2018 di Feudo Montoni (Cammarata AG), infine Carignano del Sulcis Riserva Santomoro 2019 di Vigne Bentesali (Sant’Antioco CA).

Infine, la Guida Veronelli 2023 ha assegnato, a 26 etichette il titolo di Grande Esordio, sono i vini che, alla loro prima apparizione, hanno raggiunto o superato la soglia dell’eccellenza.

MIGLIORI ASSAGGI 2023

MIGLIOR VINO SPUMANTE

Trento Brut

Riserva del Fondatore 976 2011

Letrari · Rovereto TN

MIGLIOR VINO BIANCO

Dut’Un

Venezia Giulia Bianco 2019

Vie di Romans · Mariano del Friuli GO

MIGLIOR VINO ROSATO

Sì Costa Toscana

Rosato 2021

Duemani · Riparbella PI

MIGLIOR VINO ROSSO

Barolo Riserva Falletto

Vigna Le Rocche 2016

Giacosa Bruno · Neive CN

MIGLIOR VINO DOLCE O DA MEDITAZIONE

Le Petit 2018

Manincor · Caldaro – Kaltern BZ