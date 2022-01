Guida Super Green Pass: come averlo a portata di smartphone

È scattata il 10 gennaio la stretta sui non vaccinati e il Super Green Pass diventa sempre più indispensabile. Ecco come averlo sempre a portata di cellulare e quali sono le prossime scadenze

Il Green Pass Base è obbligatorio dal 6 agosto ma da oggi 10 gennaio si allarga l’elenco dei luoghi e attività in cui diventa obbligatorio il Green Pass Rafforzato e dal 20 gennaio si estende ancora di più. Il Green Pass Base attesta che chi lo possiede è vaccinato, guarito dal Covid-19 oppure è risultato negativo al un tampone (antigienico o molecolare). Il Green Pass Rafforzato o Super Green Pass attesta invece che la persona è vaccinata o guarita dal Covid-19. La validità del green pass dura sei mesi dalla vaccinazione o guarigione, 48 ore dal tampone antigienico negativo o 72 ore ore dal trapone molecolare. Dobbiamo sempre portarlo con noi. Si può stampare su carta e tenerlo nel portafoglio. Ma il formato digitale è molto pratico e consente di mostrare il Green Pass dal proprio smartphone. Ecco una guida che spiega come fare per averlo sempre a portata di mano nel giorno in cui scatta la stretta sui non vaccinati.

Green e Super Green Pass, come scaricarlo con le App

Per accedere e mostrare il certificato verde dal proprio smartphone, un modo molto facile è quello di utilizzare le App IO e Immuni. Per il primo accesso all’app IO, occorre avere un’identità digitale SPID o una carta di identità elettronica (CIE). Una volta entrati nell’app, chi è stato vaccinato o comunque ha diritto alla certificazione verde, trova direttamente nella sezione Messaggi > Ricevuti la sua Certificazione verde Covid-19 – EU Digitale Covid Certificate, che comprende sia il Qr Code da scansionare che tutti i dettagli relativi alla vaccinazione, come il tipo di vaccino, il numero di dosi e la data dell’ultima somministrazione.





Per chi invece preferisce l’App Immuni , il passaggio preliminare è quello di scaricare prima di tutto la certificazione verde. Quindi bisogna aprire l’app Immuni e cliccare su EU Digital Covid Certificate e poi su Recupera EU Digital Covid Certificate. Si apre una schermata in cui vanno inseriti il codice che indica la tipologia di immunizzazione, come l’Authcode per chi è vaccinato, l’NRFE se è negativo a un test rapido o il NUCG per chi è guarito da meno di sei mesi dal Covid-19, e i dati della tessera sanitaria. Concluso questo passaggio, il Green Pass verrà scaricato nell’app Immuni e potrà essere facilmente consultato dallo smartphone.

Infine, il certificato verde può essere scaricato dal proprio fascicolo sanitario utilizzando il codice di autenticazione (Authcode) ricevuto dal ministero della salute quando si fa il vaccino (o il tampone).

Green e Super Green Pass su app Wallet

Un’altra opzione è utilizzare le app Wallet, cioè una sorta di portafoglio digitale dove salvare informazioni sensibili come carte di credito e di debito dell’utente, le carte di imbarco degli aerei e i biglietti per i trasporti o per gli eventi e, ancora, le tessere fedeltà dei propri negozi preferiti. In questo caso, bisogna trasformare il certificato vaccinale in un formato compatibile con quelli supportati dalle applicazioni del proprio cellulare. Per esempio tramite il sito CovidPass, che permette di generare a partire dalla foto del Qr Code o da un file scansionato e salvato, un biglietto che è compatibile con la maggior parte delle app Wallet, tra cui anche Apple Wallet.

Per chi possiede un iPhone, l’app Apple Wallet è la soluzione migliore: si potrà salvare il proprio Green Pass che sarà sempre consultabile insieme alle proprie carte sia da iPhone che da Apple Watch. Per chi utilizza uno smartphone Android, l’app Google Pay non permette ancora di conservare il proprio Qr Code, ma l’app Stocard è la soluzione suggerita.

Green e Super Green Pass tra le foto o le cartelle nel telefono

Troppo complicato ricorrere alle App? Il certificato verde si piò sempre salvare tra le foto o come file sul cellulare. Come si fa? Per chi ha un telefono Android, basta inquadrare con la fotocamera il Qr Code del Green Pass, ad esempio dallo schermo del PC su cui è visualizzato oppure dalla versione stampata su carta, e scattare una foto. A quel punto si può aggiungere la foto con il Qr alla Galleria fotografica, come una qualsiasi altra foto.

Per chi invece utilizza un iPhone, dopo aver fotografato il Qr Code, bisogna aprire l’app Foto, selezionare la scheda Album e fare tap sul segno + in alto a sinistra per creare un nuovo album da chiamare Green Pass Covid-19 e poi toccare Salva. Una volta aperta la cartella, non resta che aggiungere la foto all’album per consultarla agevolmente e ovunque, senza bisogno di una connessione a Internet.

Ultima possibilità, si può scaricare e inserire il certificato verde o il Qr code o entrambi in una cartella sullo smartphone dopo averli scaricati. In tutti e tre ultimi casi, il certificato è sempre a portata di mano che ci sia o no la connessione a Internet.