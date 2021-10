Guida alle elezioni amministrative in 10 punti

Dove e come si vota? Quali documenti bisogna portare? Serve il green pass? Cosa rischia chi fotografa la scheda col telefono? Ecco le risposte a questi e ad altri dubbi

Domenica tre e lunedì 4 ottobre 12 milioni di italiani sono chiamati alle urne per le elezioni amministrative in oltre mille Comuni. Tra questi, anche sei capoluoghi di regione: Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste. In Calabria si vota anche per il nuovo presidente della Regione, dopo la prematura scomparsa della governatrice Jole Santelli.

1) ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021: QUANDO SI VOTA?

Nelle Regioni a statuto ordinario e in Friuli Venezia Giulia si andrà alle urne domenica 3 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 4, dalle 7 alle 15. I ballottaggi si terranno il 17 e il 18 ottobre e gli orari saranno gli stessi del primo turno.

Nelle Regioni a statuto speciale, invece, il calendario è diverso. In Sicilia e in Sardegna si vota domenica 10 e lunedì 11 ottobre (con gli stessi orari previsti per le Regioni a statuto ordinario) e il ballottaggio sarà il 24 e 25 ottobre.

In Trentino Alto Adige si va alle urne il 10 ottobre per il primo turno e il 24 per il secondo.

Per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose la data è il 7 novembre, con eventuale ballottaggio il 21 novembre.

2) QUALI DOCUMENTI SERVONO PER VOTARE?

Due: un documento di identità e la tessera elettorale. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi per i timbri di avvenuta votazione della tessera elettorale, è necessario richiedere un duplicato all’ufficio elettorale del Comune di residenza, che lo rilascia a vista.

3) COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI?

Se si barra la casella con il nome del candidato sindaco, il voto va solo a lui.

Se invece si barra il simbolo di una lista, il voto va sia alla lista che al sindaco sostenuto da quella lista.

L’elettore può inoltre indicare due preferenze per i candidati al Consiglio comunale, purché siano un uomo e una donna, altrimenti la seconda preferenza viene annullata.

Solo nei Comuni con oltre 15mila abitanti (gli stessi in cui è previsto il doppio turno) si può esprimere il voto disgiunto, facendo un segno sul candidato sindaco e un altro su una lista a lui non collegata.

4) PER VOTARE SERVE IL GREEN PASS?

No, ma bisogna comunque rispettare le norme anticontagio: mani igienizzate, mascherina e distanza di sicurezza.

5) SONO PREVISTI SCONTI SUI TRENI PER ANDARE A VOTARE?

Sì. A chi torna nel Comune di residenza, Ferrovie dello Stato garantisce uno sconto pari al 70% del prezzo base per i treni a media-lunga percorrenza nazionale, mentre la riduzione per i treni regionali è del 60%. La sola condizione è che la partenza avvenga tra il 24 settembre e il 4 ottobre e il ritorno tra il 3 e il 14 ottobre. All’andata dovranno essere mostrati un documento d’identità e la tessera elettorale, mentre al ritorno bisognerà dimostrare di aver votato.

6) CHI È RICOVERATO IN OSPEDALE PUÒ VOTARE?

Sì, se la struttura sanitaria si trova nel territorio del Comune. Bisogna però presentare al Sindaco una dichiarazione in cui si esprime la volontà di votare in ospedale un attestato del direttore sanitario che certifichi il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare tramite il direttore amministrativo o il segretario dell’istituto di cura, deve arrivare al Comune almeno tre giorni prima della votazione.

7) E CHI È RICOVERATO NEI REPARTI COVID?

Anche in questo caso, l’unica condizione è avere la residenza nel territorio del Comune in cui si trova la struttura sanitaria. Negli ospedali con almeno 100 posti letto si vota nelle sezioni ospedaliere, altrimenti il voto viene raccolto da seggi speciali.

8) COSA SI RISCHIA PORTANDO IL TELEFONO IN CABINA ELETTORALE?

Tre anni fa la Cassazione ha sanzionato con una multa di 15mila euro un 77enne che aveva fotografato la scheda elettorale con il telefono cellulare.

9) IN CASO DI ERRORE, LA SCHEDA SI PUÒ CORREGGERE?

Sì. Secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda per ripetere l’operazione.

10) I MINORI POSSONO ENTRARE NELLA CABINA ELETTORALE CON I GENITORI?

No: l’elettore deve entrare da solo nella cabina elettorale.

Per ulteriori chiarimenti consulta le FAQ sul sito del ministero dell’Interno.