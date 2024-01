Guida alla finanza: sabato 13 gennaio su FIRSTonline l’ottava puntata dedicata alla curva dei rendimenti

Sabato su FIRSTonline l’ottava puntata di Guida alla finanza realizzata da REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisor. Il professore di macroeconomia dell’Università del Piemonte Orientale Carluccio Bianchi spiegherà cos’è la curva dei rendimenti e come la sua forma offre indicazioni sulle aspettative economiche

Qual è la definizione di “curva dei rendimenti” e quali tipi di obbligazioni vengono considerati nella sua costruzione? Come vengono influenzati i rendimenti a breve e a lungo termine dalla politica monetaria e dalle aspettative sui tassi di interesse? Lo spiegherà sabato 13 gennaio su FIRSTonline l’ottava puntata di Guida alla Finanza realizzata da REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors e diffusa in 16 lingue. A dissipare ogni dubbio il professore di macroeconomia dell’Università del Piemonte Orientale Carluccio Bianchi.

La curva dei rendimenti è uno strumento essenziale per interpretare le prospettive economiche e monitorare le politiche monetarie. La sua forma, che può essere normale, invertita o piatta, fornisce un’interessante finestra sulle aspettative degli investitori riguardo ai tassi di interesse futuri. Ad esempio, una curva normale suggerisce aspettative di crescita stabile, mentre una curva invertita può indicare previsioni di riduzione dei tassi e, potenzialmente, una recessione. Tuttavia, esiste un dibattito sull’affidabilità di questo indicatore. Il perché lo leggerete sabato sulla Guida alla finanza.

Carluccio Bianchi è attualmente professore a contratto di macroeconomia presso il DIGSPES (Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali) dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Alessandria, dove insegna nei corsi di Problemi dell’Economia Italiana e di Economia, Istituzioni e Società. Si è laureato con lode in Economia e Commercio presso l’Università di Pavia, in qualità di alunno del Collegio Ghislieri, e ha conseguito un Economic Tripos (BA in Economics) con menzione d’onore presso l’Università di Cambridge (Uk), come alunno del Darwin College. Ha insegnato in precedenza nelle Università di Pisa, Parma e soprattutto Pavia, dove è stato Direttore del Dottorato di Ricerca in Economia Politica per un decennio, del master in Applied Econometrics per un biennio e Preside della Facoltà di Economia per due mandati. Ha pure svolto attività di insegnamento presso il master in Cooperation and Development dell’Università di Pavia e il master Medea dell’Eni Corporate University. Ha svolto periodi di studio e di perfezionamento presso le Università di Cambridge (Uk) e Yale (Usa). È autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e di vari volumi didattici e di ricerca, nonché di articoli di divulgazione economica. I suoi contributi scientifici riguardano principalmente la macroeconomia teorica e applicata, la politica monetaria e fiscale, l’analisi e la previsione congiunturale, la crescita e la convergenza, le determinanti della performance delle esportazioni, i problemi dell’economia italiana e le sue prospettive di crescita.