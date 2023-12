Guida alla finanza: domani la quinta puntata dedicata all’investimento finanziario durante il ciclo di vita

Su FIRSTonline di sabato 2 dicembre sarà pubblicata la quinta puntata di Guida alla finanza realizzata da REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors – La strategist Ilaria Fornari spiegherà come ottimizzare gli investimenti finanziari nell’intero ciclo di vita

Come bisogna investire nella finanza per massimizzare il proprio benessere complessivo nell’arco dell’intera vita? Lo spiegherà sabato 2 dicembre su FIRSTonline la quinta puntata di Guida alla Finanza realizzata da REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors e diffusa in 16 lingue.

La strategist Ilaria Fornari (nella foto) racconterà come ottimizzare l’allocazione del risparmio nel tempo alla luce della pratica e delle principali teorie correnti a partire da quella del “ciclo di vita” dell’individuo elaborata negli anni Cinquanta dal premio Nobel Franco Modigliani e da Richard Brumberg. “Secondo la saggezza prevalente – sostiene la Fornari – la quota ottimale di portafoglio investita in asset rischiosi (azionario) dovrebbe ridursi progressivamente con l’età”. Domani spiegherà perchè.