Gucci: Marco Bizzarri lascia a sorpresa il ruolo di Ceo della Maison. Arriva Francesca Bellettini

Dopo otto anni Bizzarri lascia a sorpresa il ruolo di Ceo della Maison. Pieni Poteri a Francesca Bellettini. Jean-François Palus diventa presidente e amministratore delegato di Gucci per un periodo transitorio. Gavazza nuovo Ceo di Tom Ford Fashion

In un momento difficile per il lusso europeo a causa delle preoccupazioni per la frenata cinese arriva uno scossone al vertice di una delle big della moda. Dopo otto anni, Marco Bizzarri lascia la carica di Ceo e presidente di Gucci. Bizzarri era anche membro del Comitato Esecutivo di Kering dal 2012. Lascerà l’azienda a partire dal 23 settembre 2023.

Francesca Bellettini, che è stata Ceo di Saint Laurent dal 2013, assume pieni poteri come Kering Deputy Ceo, responsabile per il Brand Development dell’intero gruppo. Tutti gli amministratori delegati dei marchi riporteranno a lei. “Per garantire una transizione appropriata, Francesca Bellettini assumerà gradualmente le sue nuove responsabilità nei prossimi mesi, e una nuova prima linea dirigenziale è stata istituita in Yves Saint Laurent”, scrive la nota di Kering.

Palus sostituirà Bizzarri per un periodo transitorio

Al posto di Bizzarri a Gucci, arriverà Jean-François Palus, attualmente direttore generale del gruppo Kering e storico braccio destro di François Pinault. Jean-François Palus diventa presidente e amministratore delegato di Gucci per un periodo transitorio. “Avrà il compito di rafforzare i team e le operazioni di Gucci” – si legge nella nota del Gruppo – “mentre la Maison ricostruisce la sua autorevolezza e momentum, definendone la leadership e organizzazione del futuro”.

Palus lascerà il suo incarico nel consiglio di amministrazione di Kering e si trasferirà a Milano.

L’addio di Bizzarri coglie di sorpresa

L’addio alla maison di Bizzarri ha colto di sorpresa gli addetti ai lavori. Bizzarri lascerà il suo ruolo proprio il giorno dopo la Milano Moda Donna Gucci che sfilerà per la prima volta sotto la direzione creativa di Sabato De Sarno, scelto dall’ormai ex Ad.

Kering ha parlato di riorganizzazioni interne ma l’uscita di Bizzarri è sorprendete considerato il grosso lavoro fatto dal manager che ha fatto raggiungere alle vendite di Gucci oltre 10 miliardi.

“Voglio ringraziare Marco per il suo spettacolare contributo al successo di Gucci e di Kering, e gli auguro il meglio per i suoi impegni futuri”, scrive nella nota il presidente e amministratore delegato di Kering, François-Henri Pinault. “Stiamo costruendo un’organizzazione più solida per cogliere appieno la crescita del mercato globale del lusso. Non vedo l’ora di lavorare con Francesca nel suo nuovo ruolo. Oltre a essere stata determinante nel moltiplicare per sei i ricavi da quando ha raggiunto Saint Laurent, è stata una partner straordinaria, e adesso tutti beneficeranno della sua esperienza. Jean-Marc ha guidato la nostra trasformazione in un gruppo di lusso integrato e conto su di lui. Jean-François è stato il mio braccio destro e uno sparring partner quotidiano per diversi decenni. Adesso concentrerà le sue energie nel portare la nostra più grande ricchezza al top della forma, e non potrei esserne più grato”.

Fra le nomine anche quella di Jean-Marc Duplaix che è stato designato nuovo Kering Deputy Ceo, responsabile delle operazioni e della finanza. Duplaix avrà il compito di supervisionare tutte le funzioni corporate del gruppo.

Cambio anche a Zegna

In una giornata turbolenta per il mondo della moda, è arrivato anche l’annuncio nel gruppo Zegna della nomina di Lelio Gavazza come nuovo Ceo di Tom Ford Fashion. Gavazza, era attualmente, vp esecutivo di sales e retail di Bulgari. Assumerà la sua posizione a settembre, proprio quando il brand Tom Ford svelerà il suo nuovo corso dopo essere stato venduto da parte del fondatore a Estée Lauder (in licenza a Zegna). Durante la Milan Fashion Week, il primo show del marchio sarà firmato da Peter Hawkings.