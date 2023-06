Guardia di Finanza e Intelligenza artificiale: le nuove tecnologie aiutano a rintracciare attività illecite

La tecnologia continua a evolversi e la Guardia di Finanza è impegnata a sfruttare strumenti come l’intelligenza artificiale per potenziare i propri risultati

In una recente intervista a Il Sole 24 Ore, il nuovo comandante della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, ha spiegato come l’intelligenza artificiale (AI) venga utilizzata dalla GdF per contrastare i reati economici attraverso l’elaborazione dei dati. Il nuovo numero uno della Guardia di Finanza ha spiegato la sua visione per l’organizzazione durante il suo mandato, che ruota attorno all’aumento del Pil, alla salvaguardia di un’economia sana e al sostegno alle imprese in difficoltà e ai cittadini. Affinché gli obiettivi vengano raggiunti, sarà di primaria importanza preservare l’integrità del mercato e della concorrenza, contrastare l’evasione fiscale, la corruzione e il cattivo utilizzo dei fondi destinati alla promozione di una ripresa economica sostenibile.

Intelligenza artificiale: uno strumento che permetterà la riduzione del tax gap

È alla ricerca di questi obiettivi che De Gennaro sottolinea l’utilità delle tecnologie all’avanguardia, in particolare dell’intelligenza artificiale. Sfruttare l’IA consentirà di ridurre il tax gap incoraggiando l’aderenza volontaria da parte dei contribuenti e concentrando le attività di controllo sulle entità che presentano maggiori rischi fiscali, con un impatto minimo su cittadini e imprese.

Sfruttando la potenza dell’IA, la Guardia di Finanza mira ad ottimizzare le proprie operazioni e migliorare la capacità di identificare modelli, rilevare anomalie e elaborare efficientemente ingenti quantità di dati finanziari. L’implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale e tecniche di apprendimento automatico consentirà una valutazione del rischio più efficace e un’analisi predittiva, consentendo alle autorità di intervenire in modo proattivo e prevenire il malcostume economico.

Un arma contro la corruzione

Analizzando diverse fonti di dati, tra cui transazioni finanziarie, registri pubblici e impronte digitali, gli algoritmi di intelligenza artificiale possono identificare modelli sospetti e segnalare possibili casi di evasione fiscale. Questo approccio proattivo rafforza non solo la riscossione delle entrate, ma garantisce anche un campo di gioco equo per tutti i contribuenti.

Inoltre, l’IA possono migliorare la capacità della Guardia di Finanza di combattere la corruzione identificando reti complesse di attività finanziarie illecite. Incrociando i dati e monitorando le transazioni, gli algoritmi di intelligenza artificiale possono scoprire connessioni nascoste e modelli che sarebbero difficili da rilevare utilizzando solo i metodi investigativi tradizionali. Ciò rafforza la capacità dell’istituzione di identificare e perseguire individui e organizzazioni corrotti, promuovendo così un ambiente aziendale più trasparente e responsabile.