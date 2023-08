Gruppo San Donato fa shopping in Polonia: accordo per l’acquisizione di Ahop

L’azienda sanitaria privata si rafforza nel settore delle cure cardiovascolari e rafforza ulteriormente la sua posizione di leader del settore sanitario europeo

Il Gruppo San Donato, insieme alla holding di investimento Gksd, ha annunciato un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza in American Heart of Poland (Ahop), il principale fornitore indipendente di cure cardiovascolari in Europa, nonché uno dei tre principali fornitori di servizi sanitari privati in Polonia con il più grande complesso di riabilitazione medica/spa.

Grazie a questa intesa, il Gruppo San Donato, il più grande gruppo privato della sanità italiana, rafforza ulteriormente la sua posizione di leader del settore sanitario europeo, in linea con l’obiettivo strategico di sostenerne il consolidamento, dice una nota della società, aggiungendo che l’accordo darà origine ad un rafforzamento nel trattamento delle malattie cardiovascolari e la collaborazione tra le società sarà profondamente sinergica grazie alla complementarità delle loro aree di competenza.

“Lo sviluppo di un’assistenza sanitaria di qualità, il progresso della ricerca in campo sanitario e un’istruzione di qualità supportata dall’avanzamento e dall’innovazione della tecnologia rimangono gli obiettivi principali del Gruppo San Donato” ha detto Paolo Rotelli, Presidente dell’Università Vita-Salute San Raffaele e Vicepresidente del Gruppo San Donato. “La Polonia è un’economia importante e GSD non vede l’ora di espandere e migliorare la qualità delle cure nel Paese”.

Gsd e Gksd sono state supportate nell’operazione da BNP Paribas (in qualità di Sole Financial Advisor), LEK Consulting, Deloitte, GKSD Advisory e Rymarz Zdort Maruta per la consulenza legale.

L’espansione del Gruppo San Donato

Gsd è il più grande gruppo sanitario privato italiano e il primo in Europa per cure intensive, formazione medica e ricerca. Con 56 centri medici, ospedali universitari e di ricerca leader a livello mondiale e un polo universitario, il Gruppo San Donato cura oltre 5,4 milioni di pazienti all’anno, effettuando oltre 14 milioni di procedure e impiegando oltre 27.000 medici.

Gksd, che ha partecipato all’operazione in Polonia, gestisce in Italia un portfolio diversificato di società, e si occupa di diversi settori, tra cui quello immobiliare, ingegneristico, energetico, degli appalti e dei servizi di consulenza sanitaria.

Che cosa fa la polacca AHop

In Polonia AHoP è diventata il principale fornitore di servizi sanitari privati, offrendo cure mediche e riabilitative di alto livello, con una crescita organica dei ricavi di oltre 2,5 volte negli ultimi 3 anni, raggiungendo ad oggi circa 250 milioni di euro. L’azienda sta pianificando di accelerare il consolidamento del mercato per incrementare ulteriormente la crescita del gruppo: la strategia del management prevede un ulteriore raddoppio delle attività con investimenti superiori a 1 miliardo di PLN (circa 225 milioni di euro) per fornire ai pazienti un’assistenza medica di livello mondiale.