Gruppo Hera e Agrigento insieme per l’arte sostenibile: il progetto artistico Scart arriva a Ecomondo

Giovedì 7 novembre alle 16:30, allo stand Hera di Ecomondo (Rimini), sarà illustrata nei dettagli la collaborazione tra la città siciliana e il progetto artistico del Gruppo Hera

Una conferenza stampa illustrerà la collaborazione tra Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, e il progetto artistico Scart del Gruppo Hera, che da oltre vent’anni trasforma scarti industriali in autentiche opere d’arte. L’incontro avrà luogo giovedì 7 novembre 2024, alle 16:30, presso lo stand del Gruppo Hera, nel Padiglione C1 della Fiera di Rimini, in occasione della manifestazione Ecomondo, l’expo di riferimento in Europa su transizione ecologica, innovazione tecnologica e industriale dei servizi ambientali e green economy, in particolare rifiuti e risorse, bio-economia circolare e acqua. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel progetto e i dirigenti del Gruppo Hera, promotori di una delle più originali iniziative italiane di arte sostenibile.