Gruppo Fs, al via lavori per collegare Venezia all’aeroporto Marco Polo con il treno: “Conclusione entro il 2025”

Sarà realizzata una linea ferroviaria di 8 chilometri che collegherà Venezia all’aeroporto Marco Polo – Prevista l’attivazione entro il 2025 in vista delle Olimpiadi invernali 2026

Al via lavori per collegare con il treno Venezia all’aeroporto Marco Polo. Lo annuncia una nota del Gruppo Fs. Dopo Cagliari, Catania, Palermo, Roma Fiumicino, Trieste e Falconara, dunque, anche Venezia sarà direttamente collegata con il centro città tramite ferrovia. Questa nuova connessione, lunga circa 8 chilometri, rappresenta un passo significativo nella strategia di multimodalità delle Ferrovie Italiane, promuovendo l’interconnessione tra trasporto aereo e ferroviario. Il collegamento, operativo per dicembre 2025, favorirà treni regionali e a lunga percorrenza anche in previsione dell’aumento dei flussi turistici sul territorio in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

In treno fino all’aeroporto di Venezia: il progetto targato Fs

“È una giornata molto importante – ha detto l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris – parliamo di 8 chilometri di rete ferroviaria, che sono pesanti anche se possono sembrare pochi, perché connettono Venezia al resto del mondo in modo integrato”.

Il progetto, con un investimento di circa 644 milioni di euro, è finanziato per due terzi dai fondi Pnrr, per 50 milioni da Save, società di gestione dello scalo, e per il resto con fondi statali. I lavori, diretti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Italferr, prevedono la realizzazione di una linea ferroviaria di 8 chilometri, di cui 3,4 in galleria, collegando la linea Mestre-Trieste con il Marco Polo. La nuova stazione “Venezia – Aeroporto” sarà interrata a due binari, collegandosi al terminal aeroportuale. In uscita dalla stazione un binario singolo si ricongiungerà al tratto in superficie. La stazione sarà a circa 500 metri dall’aeroporto, cui sarà collegata con tapis roulant.