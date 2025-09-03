Google non dovrà vendere Chrome: il titolo di Alphabet decolla, benefici anche per Apple

Google, di Alphabet Inc., sarà tenuta a condividere i dati delle ricerche online con i rivali e pagherà i suoi partner: una vittoria fondamentale per Apple

Le azioni di Alphabet sono balzate fino all’8,7% nell’after market e le azioni Apple sono salite fino al 4,3% dopo che ieri il giudice distrettuale statunitense Amit Mehta ha emesso una sentenza, più mite rispetto a quanto emerso l’anno scorso nello storico caso antitrust. Google, di Alphabet Inc., da una parte sarà tenuta a condividere i dati delle ricerche online con i rivali, dalll’altra però ha evitato le sanzioni più severe, tra cui la vendita forzata della sua attività Chrome, la pietra miliare della società che fornisce dati che aiutano la sua attività pubblicitaria a pubblicare annunci mirati.

Il giudice Mehta si è pronunciato così contro le conseguenze più gravi proposte dal Dipartimento di Giustizia dando un duro colpo al governo. Il giudice ha dichiarato che impedirà a Google di stipulare contratti di distribuzione esclusivi, ma consentirà comunque al gigante della ricerca di pagare i suoi partner: una vittoria fondamentale per Apple Inc., che ha ricevuto circa 20 miliardi di dollari all’anno per aver reso la ricerca Google predefinita sugli iPhone.

La sentenza segue quella emessa lo scorso anno dal giudice di Washington, DC, secondo cui Google monopolizzava illegalmente i mercati della ricerca online e della pubblicità sui motori di ricerca. Mehta ha tenuto un’udienza di tre settimane ad aprile per trovare una soluzione.

Google in un comunicato, nel plaudire la decisione, ha sottolineato come l’intelligenza artificiale ha cambiato il settore della ricerca, ma ha affermato di non essere d’accordo con la precedente sentenza di Mehta, secondo cui l’azienda avrebbe monopolizzato la ricerca online. Il gigante della ricerca si è anche detto preoccupato per i requisiti di condivisione dei dati imposti dal giudice. “Siamo preoccupati per l’impatto che questi requisiti avranno sui nostri utenti e sulla loro privacy, e stiamo esaminando attentamente la decisione”, ha detto Lee-Anne Mulholland, vicepresidente degli affari normativi. “Il tribunale ha riconosciuto che la cessione di Chrome e Android sarebbe andata oltre l’obiettivo del caso, ovvero la distribuzione dei risultati di ricerca, e avrebbe danneggiato i consumatori e i nostri partner”.

Le azioni di Alphabet sono aumentate fino all’8,7% nelle contrattazioni estese dopo la pubblicazione della sentenza del giudice. .

Una decisione ciclopica

L’ordinanza è una delle decisioni giudiziarie più grandi che hanno interessato il settore tecnologico in oltre un quarto di secolo e potrebbe offrire un modello per altri giudici che potrebbero trovarsi a dover valutare scelte simili nei casi contro Meta Platforms Inc. , Amazon.com Inc. e Apple.

Per altro il giudice non ha impedito all’azienda di effettuare pagamenti a terze parti, tra cui Apple, per il posizionamento predefinito nei browser o sui dispositivi mobili. “Tagliare i pagamenti da Google imporrà quasi certamente danni sostanziali, in alcuni casi addirittura paralizzanti, ai partner di distribuzione, ai mercati correlati e ai consumatori, il che sconsiglia un divieto di pagamento generalizzato”, ha scritto il giudice.

La condivisione dei dati di ricerca

In base alla sentenza, Google sarà tenuta a condividere alcuni dei suoi dati di ricerca con i concorrenti. Tra questi concorrenti potrebbero rientrare Microsoft Corp. e DuckDuckGo Inc. , così come molte delle nuove aziende di intelligenza artificiale come OpenAI e Perplexity. Questi dati contribuiranno allo sviluppo di motori di ricerca concorrenti o di modelli di intelligenza artificiale.

Il giudice ha inoltre stabilito che Google non può più richiedere ai produttori di dispositivi di utilizzare tutte le sue app per accedere al Google Play Store su Android: una seconda modesta vittoria per il Dipartimento di Giustizia, oltre al requisito di condivisione dei dati.

“Google è ritenuta responsabile”, ha dichiarato Gail Slater, responsabile antitrust del Dipartimento di Giustizia , in un post su X. “Il tribunale non ha disposto tutti i provvedimenti da noi richiesti e stiamo valutando le nostre opzioni. Ma il tribunale ha concordato sulla necessità di misure correttive che ripristinino la concorrenza e riaprano il campo di gioco digitale, stimolando investimenti e innovazione che garantiranno all’America la leadership nella prossima era tecnologica”.

Gli oppositori di Google valutano insufficiente la decisione

“Non crediamo che i rimedi ordinati dal tribunale imporranno i cambiamenti necessari per affrontare adeguatamente il comportamento illecito di Google”, ha affermato Gabriel Weinberg , CEO di DuckDuckGo, che ha testimoniato al processo. “A Google sarà comunque consentito di continuare a usare il suo monopolio per frenare i concorrenti, anche nella ricerca basata sull’intelligenza artificiale”.

Consentire la prosecuzione dei pagamenti per il posizionamento sui browser è una vittoria per Apple, che favorisce il motore di ricerca Google assegnandogli il miglior posizionamento nella barra di ricerca di Safari su computer e dispositivi mobili. Gli utenti possono scegliere di passare a Bing, DuckDuckGo e altre opzioni di Microsoft Corp.

Consentire a Google di continuare a effettuare pagamenti ad Apple darà al produttore di iPhone una tregua per il suo segmento servizi, già sotto attacco a livello globale da parte delle autorità di regolamentazione che cercano di smembrare il suo business da 100 miliardi di dollari all’anno sull’App Store. La sentenza del giudice indica che l’accordo di default può continuare, con lievi modifiche.

Motori di ricerca alternativi

Apple di contro dovrà promuovere meglio i motori di ricerca alternativi e apportare modifiche annuali alle impostazioni predefinite del motore di ricerca. Il giudice ha inoltre stabilito che gli utenti dovranno poter impostare un motore di ricerca predefinito diverso per la modalità privacy, una richiesta che Apple aveva già affrontato diversi mesi fa.

Sebbene Google possa ancora pagare Apple, Mehta ha affermato che la situazione potrebbe cambiare. “Per ora, a Google sarà consentito pagare i distributori per il posizionamento predefinito. Ci sono valide ragioni per non sconvolgere il sistema e lasciare che siano le forze di mercato a fare il loro lavoro“, ha scritto Mehta. Ma il giudice ha affermato di essere “pronto a riconsiderare un divieto di pagamento (o un rimedio minore) se la concorrenza non verrà sostanzialmente ripristinata attraverso i rimedi imposti dal tribunale”.

Una storia iniziata nella prima amministrazione Trump

Il caso contro Google fu inizialmente intentato negli ultimi mesi della prima amministrazione Trump. Dopo un processo di 10 settimane nel 2023, guidato dal Dipartimento di Giustizia dell’allora presidente Joe Biden, Mehta si schierò con il governo nell’agosto 2024. Nella sua decisione, Mehta affermò che Google aveva dominato illegalmente il mercato della ricerca pagando oltre 26 miliardi di dollari ad Apple e ad altre aziende per rendere il suo motore di ricerca l’opzione predefinita su smartphone e browser web. Per rispondere alle conclusioni del giudice, il Dipartimento di Giustizia aveva proposto che Google vendesse il suo popolare browser web Chrome e condividesse alcuni dei dati raccolti per creare i suoi risultati di ricerca.

Ora il giudice ha ordinato alle due parti di presentarsi entro il 10 settembre con una nuova proposta di rimedio coerente con la sua sentenza o di presentare una relazione sullo stato della controversia in cui siano evidenziati eventuali disaccordi.