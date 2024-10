Google investe 1 miliardo di dollari in Thailandia: nuovo centro dati e 14.000 posti di lavoro

Google annuncia un investimento di 1 miliardo di dollari in Thailandia per costruire un centro dati a Chonburi e una regione cloud a Bangkok, creando 14.000 posti di lavoro e contribuendo con 4 miliardi di dollari al Pil entro il 2029. Il Sudest asiatico nuova meta per gli investimenti delle Big Tech

Google ha annunciato un investimento di 1 miliardo di dollari in Thailandia, volto a rafforzare la sua infrastruttura tecnologica nel Sudest asiatico. L’investimento prevede la costruzione di un nuovo centro dati a Chonburi, una vasta area industriale a sudest di Bangkok, mentre le strutture cloud saranno situate nel centro della capitale. L’obiettivo è soddisfare la crescente domanda di servizi di cloud computing e intelligenza artificiale nella regione.

“Questi investimenti consentiranno alle imprese, agli innovatori e alle comunità tailandesi di sfruttare la potenza della tecnologia del cloud e dell’intelligenza artificiale”, ha affermato in un comunicato Ruth Porat, responsabile degli investimenti di Google.

Google, all’orizzonte 14.000 nuovi posti di lavoro

Uno degli aspetti più rilevanti di questo investimento è la creazione di 14.000 posti di lavoro tra il 2025 e il 2029. Secondo uno studio condotto dalla società di consulenza Deloitte, il progetto contribuirà con 4 miliardi di dollari al Pil thailandese entro il 2029. Google ha sottolineato che questo intervento permetterà al Paese di diventare un hub digitale nel Sudest asiatico, rafforzando il settore tecnologico locale e migliorando le competenze digitali dei cittadini.

Il nuovo centro dati sarà situato a Chonburi, una provincia industriale strategicamente posizionata a sud-est della Capitale, e permetterà a Google di connettersi facilmente con altri mercati asiatici. Questa struttura, che fungerà da colonna portante per i servizi cloud e di intelligenza artificiale, “aiuterà a sostenere l’espansione dei servizi digitali come Google Search, Google Maps e Google Workspace” ha spiegato Jackie Wang, responsabile di Google in Thailandia”

Opportunità educative e sviluppo delle competenze digitali

Google non si limiterà alla costruzione di infrastrutture fisiche, ma si impegnerà anche nella formazione delle competenze digitali. Negli ultimi cinque anni, l’azienda ha già formato oltre 3,6 milioni di studenti, educatori e piccole e medie imprese in Thailandia, fornendo loro gli strumenti per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla tecnologia digitale e dall’intelligenza artificiale.

Con la crescente adozione dell’IA nelle industrie, Google vede nella formazione e nell’aggiornamento delle competenze una priorità per mantenere la Thailandia competitiva a livello globale. Jackie Wang ha sottolineato come l’azienda continuerà a supportare l’educazione digitale nel Paese, favorendo la crescita delle competenze necessarie per utilizzare le tecnologie emergenti.

Google, Thailandia come hub digitale del Sudest asiatico

L’annuncio di Google arriva in un momento cruciale per la Thailandia, che sta cercando di posizionarsi come un polo digitale nel Sudest asiatico. Il primo ministro Paetongtarn Shinawatra ha accolto con favore l’iniziativa, sottolineando come essa rappresenti un passo importante verso la trasformazione digitale del Paese.

Questo investimento è in linea con la strategia del governo thailandese di attrarre giganti tecnologici globali, una visione già condivisa dal predecessore di Shinawatra, Srettha Thavisin, durante il suo viaggio a New York lo scorso anno. In quell’occasione, il governo aveva cercato investimenti da parte di Google, Microsoft e Tesla.

“Stiamo investendo in regioni cloud, data center e cavi sottomarini in tutto il Sudest asiatico, per portare l’infrastruttura cloud più vicina a persone e organizzazioni locali” ha affermato Ruth Porat.

Il Sudest asiatico nuova meta per le Big Tech

La Thailandia non è l’unico Paese del Sudest asiatico a beneficiare degli investimenti dei colossi tecnologici. Google ha già annunciato investimenti miliardari in Malesia e Singapore mentre nel corso del 2024, anche Amazon e Microsoft hanno annunciato ingenti piani di spesa per espandere la loro infrastruttura cloud nella regione. Amazon, ad esempio, ha rivelato un investimento di 9 miliardi di dollari a Singapore, mentre Microsoft ha delineato un piano da 4 miliardi di dollari per costruire nuovi data center.