Golden Power e cybersicurezza: la stretta del Governo per cloud della Pa, tlc e difesa

In difesa delle imprese strategiche nazionali e della Pa, il Governo ha deciso di rafforzare i poteri speciali attraverso il Golden Power e di rinforzare le misure per la cybersicurezza

Stretta del Governo per il Golden Power, i poteri speciali dello Stato nei settori strategici, e per la cybersicurezza nella Pubblica amministrazione tra le misure decise ieri dal Consiglio dei ministri in considerazione dei tempi straordinari che stiamo vivendo.

Golden power: ecco come viene rafforzato a presidio delle imprese militari

Il Governo ha deciso di rafforzare la disciplina del controllo degli investimenti stranieri in Italia attraverso l’esercizio dei poteri speciali (Golden Power) in difesa delle imprese italiane “alla luce dell’accresciuta strategicità di alcuni settori e della necessità di potenziare le strutture amministrative coinvolte”.

In particolare il rafforzamento del Golden Power riguarderà i settori della difesa e della sicurezza nazionale e verrà “rivista la disciplina dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G e cloud”.

Il rafforzamento della disciplina sulla cybersicurezza

Lo scopo delle misure del Governo in questo campo è – come recita il comunicato ufficiale di Palazzo Chigi – “di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche” che dovranno procedere tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso, anche mediante procedure negoziate. Le procedure d’acquisto riguarderanno determinate categorie di prodotti e servizi sensibili quali applicativi antivirus, antimalware, endpoint detection and response (EDR) e web application firewall (WAF).