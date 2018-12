Gnocchi alla romana e spaghetti alla bolognese su First&Food

Gnocchi alla romana secondo la ricetta d’autore dello chef Paolo Lopriore, uno degli allievi prediletti di Gualtiero Marchesi, e il mistero dei veri spaghetti alla bolognese sono i piatti forti di First&Food di questo weekend.

Il menù di First&Food di questo weekend sfata innanzitutto un tabù: gli spaghetti alla bolognese esistono, ma il loro condimento non va confuso con quello delle lasagne, a base di ragù. Il piatto tipico infatti non è a base di carne ma di tonno e pomodoro. Quanti di voi lo avrebbero detto? E a deciderlo non è l’opinione della nostra giornalista, peraltro emiliana doc, ma l’Accademia della cucina. Non è però questa l’unica specialità locale di cui si parla nel magazine di FIRSTonline dedicato interamente al mondo del cibo, dei prodotti del made in Italy e dell’agricoltura: lo chef Paolo Lopriore presenta una sua ricetta tutta personale per gli gnocchi alla romana.

Torna anche il grande dibattito sul cibo made in Italy e sulla lotta alla contraffazione: l’Onu ha cambiato idea, non metterà più etichette dissuasive su prodotti italiani Dop come il Parmigiano Reggiano, ma il Rapporto Ismea-Qualivita lancia l’allarme sulla contraffazione del Made in Italy agroalimentare. Il sistema dei prodotti agroalimentari a Indicazione geografica (Ig) in Italia conta ormai 822 riconoscimenti comunitari, tra Dop, Igp e Stg. Un mercato che, soprattutto grazie alle esportazioni, vale per le nostre aziende un fatturato di 15,2 miliardi di euro.

Nel ricco menù di Food c’è anche un servizio sulla stortina veronese, l’umile insaccato dei contadini che ha resistito alla storia. Un piccolo salamino saporitissimo che si avviava a rimanre solo nella memoria dei vecchi contadini della bassa veronese sta riprendendo piede. E c’è anche un Palio in suo onore..