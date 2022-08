Global Thinking Foundation, a Courmayeur la decima tappa del progetto culturale “Libere di Vivere”

Filo conduttore degli eventi del tour 2022 è la cybersecurity come risposta alla dimensione digitale della violenza di genere e del bullismo

Il progetto culturale Libere di… VIVERE della Global Thinking Foundation approda a Courmayeur per la decima tappa del Tour 2022. Da giovedì 1 a sabato 3 settembre 2022, al Jardin De L’Ange (via Roma, 88) una tre giorni di incontri, mostre e spettacoli gratuiti con l’obiettivo di diffondere l’educazione finanziaria e digitale per contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale. Filo conduttore di quest’anno è la cybersecurity come risposta alla dimensione digitale della violenza di genere.

L’iniziativa, promossa per il terzo anno consecutivo da Global Thinking Foundation, sotto la presidenza di Claudia Segre, si svolge in collaborazione con il Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, Courmayeur Mont Blanc e l’associazione Pourparler, con il patrocinio del Comune di Courmayeur, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione UE, ASviS, Pubblicità Progresso e Inclusione Donna e con la partnership di Luce! e Quotidiano Nazionale.

“L’intelligenza artificiale può aiutare a difendersi meglio dagli attacchi informatici, sempre più frequenti nel nostro Paese ai danni soprattutto di giovanissimi e anziani. Secondo l’ultimo rapporto Censis sulla sicurezza informatica, infatti, al 64,6% di cittadini e imprese è capitato di essere bersaglio di e-mail ingannevoli per estorcere dati sensibili – ha detto la presidente Claudia Segre –L’European Union Agency for Cybersecurity nel suo ultimo focus mette in guardia sulla minaccia derivante da attacchi ransomware in cui l’Italia è tra i Paesi più a rischio, al quarto posto dietro Stati Uniti, Germania e Francia. Nel corso del 2021 il Cnaipic, Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia postale, ha gestito 5.434 attacchi informatici significativi, in media 15 al giorno, ai danni di servizi informatici di sistemi istituzionali, infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, infrastrutture sensibili di interesse regionale, grandi imprese. Sono 110.524 gli alert di sicurezza riferibili a minacce per sistemi informatici/telematici oggetto di tutela del Centro”.

In programma, giovedì 1° settembre (ore 16), il workshop “Cybersicurezza e intelligenza artificiale: il futuro è adesso”. Dopo i saluti istituzionali di Roberto Rota, sindaco di Courmayeur; e Sara Sesia, vicepresidente Pourparler e Membro Bureau DIRE Paris, introduzione lavori a cura di Laura Ambrosino, responsabile media della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea. Poi è previsto il keynote speech di Luigi Balestra, professore ordinario di diritto civile nel Dipartimento di Scienza Giuridiche dell’Università di Bologna. A seguire, tavola rotonda con Magda Bianco, responsabile Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia; Marina Fey, sovrintendente Dipartimento sovraintendenza agli studi Regione Autonoma Valle d’Aosta; Elsa Fornero, economista dell’Università di Torino; Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation. Concluderà Franco Massi, segretario generale della Corte dei conti e presidente della Sezione Regionale di controllo della Valle d’Aosta della Corte dei conti. Modera Sandro Neri, responsabile Qn Economia e Lavoro.

Alle ore 21.15 si terrà la proiezione del docufilm Libere di… VIVERE, nato da un’idea di Claudia Segre per diffondere la conoscenza della violenza economica di genere e le sue conseguenze devastanti. Prodotto da Mario Tani per MAC film, con la regia di Antonio Silvestre, il docufilm racconta testimonianze reali di donne vittime di abusi, intervallate da immagini di finzione e dichiarazioni da parte delle donne che ogni giorno lavorano in Global Thinking Foundation.

Con Courmayeur prosegue il Tour italiano 2022 con un nuovo percorso di inclusione socio-culturale, che si rinnova completamente:

Nuove Graphic Novel : la prima sezione delle “Viaggiatrici dell’Epoca Vittoriana” comprendeva 3 novelle con protagoniste Alexandra David-Néel, Gertrude Bell El Khatun e Mary Kingsley. Con Eva Calvino si apre la seconda sezione della Biblioteca delle Scienziate, che nel corso del 2022 sarà integrata con nuove inedite “Donne da Infiniti Universi” protagoniste del mondo scientifico.

: la prima sezione delle “Viaggiatrici dell’Epoca Vittoriana” comprendeva 3 novelle con protagoniste Alexandra David-Néel, Gertrude Bell El Khatun e Mary Kingsley. Con Eva Calvino si apre la seconda sezione della Biblioteca delle Scienziate, che nel corso del 2022 sarà integrata con nuove inedite “Donne da Infiniti Universi” protagoniste del mondo scientifico. Nuove Illustrazioni Inedite : oltre alle “Illustrazioni Contro la Violenza Economica”, la mostra si è rinnovata con immagini della nuova Galleria “Eccellenze in Accademia”, grazie al talento di 12 giovani disegnatrici selezionate dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

: oltre alle “Illustrazioni Contro la Violenza Economica”, la mostra si è rinnovata con immagini della nuova Galleria “Eccellenze in Accademia”, grazie al talento di 12 giovani disegnatrici selezionate dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Nuove Eroine dei Fumetti : dalle eroine storiche come Wonder Woman e Mafalda, passando per le intriganti Valentina e Solange e le più recenti come Eva Kant, il messaggio sociale per le nuove generazioni – chiamate a identificarsi con nuove eroine di oggi attraverso il metodo di apprendimento AVD 1.0 – si rinnova con tre nuove, incredibili protagoniste: l’ironica Lucrezia di Silvia Ziche, la misteriosa Black Widow e la magica Scarlet Witch di Marvel Comics.

: dalle eroine storiche come Wonder Woman e Mafalda, passando per le intriganti Valentina e Solange e le più recenti come Eva Kant, il messaggio sociale per le nuove generazioni – chiamate a identificarsi con nuove eroine di oggi attraverso il metodo di apprendimento AVD 1.0 – si rinnova con tre nuove, incredibili protagoniste: l’ironica Lucrezia di Silvia Ziche, la misteriosa Black Widow e la magica Scarlet Witch di Marvel Comics. Nuove Gallerie Tematiche: nasce “La Galleria delle Libere Guerriere”, uno spazio dedicato –sul sito del progetto e nelle esposizioni fisiche in Italia – ad artiste indipendenti under 35 che, attraverso la loro arte, sposano e contribuiscono a divulgare i valori di parità di genere, inclusione ed empowerment femminile.

Il tour 2022 proseguirà fino a novembre, incontrando cittadini, scuole, famiglie e istituzioni. Le prossime tappe: Agrigento, Ragusa. Chiusura a Milano dal 16 al 18 novembre. Per consultare il calendario aggiornato e iscriversi gratuitamente alle singole tappe è possibile visitare il sito del tour.