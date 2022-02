Nella Giornata del risparmio energetico l’Italia mostra un volto rassicurante: i consumatori cercano di risparmiare sulle bollette – Le decisioni del governo e gli impatti del PNRR

Il 18 febbraio è riconosciuta a livello internazionale come giornata del risparmio energetico. Istituita nel 2005 con il protocollo di Kyoto, quest’anno la ricorrenza trova un’Italia più attenta alla tutela dell’ambiente e sensibile a fare economia in casa. L’osservatorio sulle abitudini degli italiani della Pulsee Luce&Gas ha accertato che due italiani su tre si prendono cura di risparmiare energia e adottano comportamenti conseguenti. È una delle tante indagini diffuse in questo periodo di caro bollette.

La Società di ricerche di mercato Nielsen ha censito un campione di uomini e donne tra i 18 e i 65 anni, scoprendo un aumento dell’interesse verso stili di vita sostenibili. Per l’87% di loro, l’inquinamento ambientale è molto importante. Per risparmiare energia, nell’ultimo anno, il 70% ha acquistato elettrodomestici a basso consumo, caldaie e stufe ad alta efficienza e basse emissioni. Per il 72% è importante che l’energia che arriva nelle case sia green. Ma si pensa a risparmiare anche quando fa caldo. E nonostante l’estate 2021 sia stata tra le più afose , il 60% degli intervistati ha dichiarato di aver ridotto l’utilizzo dell’aria condizionata.

Bollette rateizzate

Angosciata dal caro bollette, la stragrande maggioranza del campione dice di accendere le luci di casa solo se necessario. Risposta un po’ eccessiva, ma che dà la misura dello spaesamento e del risparmio da parte delle famiglie davanti all’aumento dei prezzi. A questo proposito Adiconsum ha firmato un accordo con A2A, ACSM-AGAM e AEB per la rateizzazione delle bollette di importo maggiore di 50 euro. C’è un Paese più sensibile e attento, dunque, a cui il governo cerca di dare risposte con provvedimenti tampone, sgravi e bonus. I risparmi riguardano anche l’uso dell’auto privata, da cui deriva la domanda di maggiore disponibilità di bici pubbliche, mezzi elettrici e piste ciclabili. Anche in questo caso si aspettano risposte dagli Enti locali.

Dalla Giornata del risparmio energetico al confronto sul Pnrr

L’attenzione ai temi di cui si parla nella giornata del risparmio energetico è crescente. Consumers’ Forum, l’Associazione che riunisce organizzazioni di consumatori, Istituzioni, imprese ha indetto per giovedì 24 febbraio un incontro pubblico con Banca d’Italia, Consob e Ivass sui temi del PNRR che riguardano i consumatori finali di beni e servizi. Si partirà dalla presentazione della ricerca “Il PNRR dalla parte dei consumatori”, svolta insieme Università Roma Tre per analizzare le dinamiche degli investimenti del Piano sulla struttura sociale. È vero che nel Piano non si accenna direttamente alla figura del consumatore, ma è utile cominciare a capire quale impatto avranno sui redditi delle famiglie la transizione green e la transizione digitale. In pratica quali sono i rischi e le opportunità connessi alla grande trasformazione.