Gianni Agnelli: per un collezionismo “iconico” un trio di auto Fiat appartenute all’avvocato in asta online Sotheby’s Milano

Sealed annuncia questo affascinante trio di auto precedentemente possedute da Gianni Agnelli. Si tratta di una Fiat 130 familiare del 1974, Fiat Panda 4×4 del 1986 e una Lancia Thema Familiare by Zagato del 1985. L’asta è aperta fino ql 24 aprile 2025

L’uomo più ricco della storia italiana moderna, Gianni Agnelli era più di un semplice azionista di maggioranza della Fiat: era un’icona di stile e spesso riconosciuto come colui che ha influenzato da solo l’industria della moda, sia in Italia che a livello internazionale. Il suo gusto eccentrico si rifletteva nelle auto che guidava, spesso esemplari carrozzati dalle aziende di sua proprietà, come la Fiat 130 e la Lancia Thema Familiare presentate. Offerta senza riserve, questa è un’affascinante opportunità per collezionisti, che amano oggetti iconici, di acquistare un trio di auto favolose con un legame diretto con “l’Avvocato”.

1974 Fiat 130 Familiare Stima 170-300 mila €

Al momento della presentazione del modello, in sostituzione della Fiat 2300, al Salone di Ginevra del marzo 1969, la Fiat avrebbe potuto produrre la 130 solo in versione berlina o coupé, ma la famiglia Agnelli aveva un’idea leggermente diversa. In risposta al desiderio della famiglia di qualcosa di altrettanto lussuoso ma nel complesso più pratico, il Centro Stile Fiat progettò la 130 Familiare, che fu poi realizzata dall’Officina Introzzi, una carrozzeria con sede appena fuori Como. Dotata di un motore V6 da 3.200 cc con cambio automatico a tre marce, la Fiat 130 vantava anche sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote, rendendo la Familiare estremamente confortevole per tutti i viaggi. L’auto era custodita a casa di Agnelli a St. Moritz e da lui utilizzata durante i mesi invernali, con il portapacchi e il cestino portasci per trasportare gli sci da e verso le piste. Essendo una figura così potente e influente in Italia, Agnelli attirò sempre l’attenzione dei paparazzi e fu fotografato con quest’auto in diverse occasioni. Ovviamente apprezzava molto la sua 130 Familiare, che rimase di sua proprietà fino al 1985. Con i suoi attuali proprietari, l’auto è stata ben conservata e utilizzata come previsto dalla casa costruttrice, in particolare al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este nel 2014 e al The Ice di St. Moritz nel 2022, dove ha ricevuto il Classic Driver Spirit of St. Moritz Award.

1986 Fiat Panda 4×4 Stima 20-40 mila €

Acquistata nuova da Gianni Agnelli nel febbraio del 1986, come la sua Fiat 130 Familiare, questa Panda fu utilizzata da Agnelli per le gite invernali a St. Moritz e dintorni. L’auto rimase di sua proprietà per quindici anni, venendo venduta nel 2001, appena due anni prima della sua scomparsa. Il 1986 vide l’introduzione della versione “Mk2” della Panda, designata internamente come 141A. Queste sono facilmente riconoscibili per i finestrini laterali anteriori monoblocco e, mentre la Panda standard ottenne sospensioni posteriori indipendenti con molle elicoidali, la 4×4 mantenne la collaudata configurazione con sospensioni a balestra e assale posteriore rigido, nonché il motore a benzina più grande disponibile nel modello di prima generazione, il quattro cilindri in linea da 1.108 cc.

1985 Lancia Thema Familiare by Zagato Stima 80-160 mila €

Acquistata da Gianni Agnelli, quest’auto fu da lui utilizzata come auto personale per due anni, immatricolata per la prima volta a Torino nel maggio del 1985 con il numero TO 56639D. Essendo sempre rimasta in Italia, l’auto si presenta oggi in ottime condizioni, con un chilometraggio di 92.329 km al momento della catalogazione.