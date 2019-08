Germania, la fiducia crolla: indice Zew ai minimi da 8 anni

L’ultima rilevazione si attesta a -44,1 punti, dai -24,5 di luglio. In media, gli analisti si aspettavano una flessione molto più contenuta, a -30 – Pesano il conflitto Usa-Cina e la prospettiva di una Brexit senza accordo.

Brutte notizie in arrivo dalla Germania. Ad agosto l’indice Zew, che misura le aspettative sulla crescita dell’economia tedesca in base al clima di fiducia fra gli imprenditori, è crollato molto più del previsto. L’ultima rilevazione si attesta a -44,1 punti, dai -24,5 di luglio. In media, gli analisti si aspettavano una flessione molto più contenuta, a -30. Il dato di questo mese è addirittura il peggiore degli ultimi otto anni: per trovare un indice ancora più basso, infatti, bisogna risalire al dicembre del 2011. Anche l’elaborazione relativa alla situazione economica attuale peggiora decisamente, scendendo di 12,4 punti, a -13,5.

“La lettura indica un significativo deterioramento delle prospettive dell’economia della Germania – commenta il presidente dell’istituto Zew, Achim Wambach – La recente escalation della disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina, il rischio di svalutazioni competitive, e la sempre maggiore probabilità di una Brexit senza accordo mettono ulteriore pressione sulla già debole crescita economica. Questo porterà molto probabilmente ad un’ulteriore stretta sulle esportazioni e sulla produzione industriale tedesca”.

Per quanto riguarda le prospettive dell’eurozona, la fiducia degli operatori di mercato mostra un calo significativo ad agosto: in questo caso l’indice si è attestato a -43,6 punti, 23,3 in meno rispetto al luglio. L’indicatore sullo stato di salute attuale dell’economia dell’area euro è sceso invece di 3,9 punti a -14,5.

A fine mattinata la Borsa di Francoforte viaggia in ribasso di circa un punto percentuale.