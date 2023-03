Generali Talks, Dombrovskis (Ue): “Banche stabili e resistenti a eventuali shock”

Banche, Ucraina, Patto di Stabilità, mercati capitali e competitività europea al centro del primo incontro organizzato da Generali per promuovere il dibattito pubblico a Bruxelles

Mercoledì 28 marzo 2023 Generali ha presentato “Generali Talks” a Bruxelles con la partecipazione del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis. Si è trattato del primo di un nuovo ciclo di incontri sullo scenario economico, finanziario e geopolitico europeo di alto livello organizzati da Generali con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni dell’Unione e del mondo industriale e accademico.

“In qualità di principale assicuratore europeo, consideriamo l’Europa la nostra casa. Grazie a iniziative quali i Generali Talks vogliamo contribuire al dibattito pubblico a Bruxelles su temi macroeconomici e sociali”, ha spiegato Simone Bemporad, group chief Communications and Public Affairs Officer di Generali, nel suo discorso introduttivo. “Vogliamo anche offrire un luogo di incontro e dibattito imparziale per permettere ai responsabili politici di alto livello dell’Ue di presentare il proprio punto di vista su questi temi critici. Lanceremo iniziative simili anche a Roma e Milano, quindi continuate a seguirci!”

Dombrovskis al “Generali Talks”

Dombrovskis – intervistato da Maria Tadeo, corrispondente di Bloomberg a Bruxelles – si è soffermato sullo stato dell’economia dell’Ue, discutendo le prospettive di riforma del Patto di stabilità e il Recovery Fund, e sottolineando che il settore bancario “è stabile e ben preparato ad affrontare eventuali shock”. Per quanto riguarda i mercati dei capitali, ha sottolineato in particolare l’importante ruolo degli investimenti privati nel superare le sfide cui deve far fronte l’Ue.

Anche il commercio internazionale e la competitività dell’Ue sono stati elementi fondamentali della discussione, soprattutto con riferimento alle relazioni con gli Usa e la Cina. Dombrovskis ha accolto con favore l’ambizione degli Stati Uniti “in materia di green economy e cambiamenti climatici”, ma chiedendo un “accordo transatlantico per evitare la frammentazione. Parte della forza dell’Europa è l’apertura al mondo, vogliamo proteggere un sistema multinazionale regolamentato”. Per quanto riguarda la Cina, ha riconosciuto la sua importanza in quanto secondo partner commerciale dell’Ue auspicando al contempo maggiore equilibrio e cooperazione sulle sfide globali, incluso il cambiamento climatico.

Durante l’evento, Dombrovskis ha anche discusso del sostegno dell’Unione europea all’Ucraina e delle prospettive di adesione del Paese all’Ue, nonché dell’importanza degli attuali sviluppi per l’Europa: “Non possiamo dare per scontate la libertà e la democrazia. Dobbiamo difenderle tanto all’interno quanto all’esterno, considerata l’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. È qualcosa che richiede la nostra costante attenzione, dobbiamo continuare a lavorare per la nostra democrazia”.