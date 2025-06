Borsa oggi 30 giugno: Europa in altalena appesa ai dazi, Piazza Affari scende con Stellantis e Buzzi. Sale Leonardo – DIRETTA

Dopo un’apertura in lieve rialzo, i mercati invertono la rotta. A Milano focus su Leonardo, Iveco e il risiko bancario. Attesa per Lagarde a Sintra – Segui la DIRETTA • MERCATI Scommessa sui dazi, dollaro ancora debole di Gabriella Bruschi

Le Borse europee aprono l’ultima seduta di giugno in cauto rialzo, ma virano presto in rosso.

Sullo sfondo, i mercati guardano ai negoziati sui dazi tra Washington e i principali partner commerciali. Dopo gli accordi con Cina e Regno Unito, il presidente Trump ha dichiarato che non sarà necessaria una proroga della scadenza del 9 luglio, alimentando il clima distensivo. Il Canada ha nel frattempo revocato la digital tax e Londra ha visto entrare in vigore dazi ridotti per il comparto auto e aerospazio.

Sul fronte macro, il Pil britannico del primo trimestre è stato confermato in crescita dell’1,3% su base annua, mentre in Germania le vendite al dettaglio di maggio hanno deluso le attese. L’inflazione italiana a giugno sale dello 0,2% su mese e +1,7% su anno, sotto le attese (1,8%). In primo piano anche il discorso della presidente della Bce Lagarde al Forum di Sintra e la strategy review della Bce, che conferma l’obiettivo di inflazione simmetrico al 2%.

Petrolio stabile grazie alla tregua Israele-Iran, euro/dollaro poco mosso, gas in calo ad Amsterdam.

Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 90 punti base, con il rendimento del decennale italiano che sale leggermente al 3,48%.

A Milano i riflettori sono puntati su Leonardo e Iveco: in settimana sono attese le offerte per l’unità di difesa del gruppo Iveco, con la joint venture tra l’italiana Leonardo e la tedesca Rheinmetall tra i potenziali candidati. Attenzione anche a Banca Sistema, al centro di un’operazione straordinaria con Banca CF+. Bene STMicroelectronics, spinta dal nuovo target price alzato da JP Morgan, e Terna, grazie all’upgrade di Deutsche Bank. Sul fronte bancario, risiko bancario protagonista: vola Illimity dopo il successo dell’Opa di Banca Ifis, che si è chiusa con adesioni pari all’84,09%. Mediobanca si muove in territorio positivo, mentre Mps resta sotto pressione. Piatta Unicredit.

In Asia Tokyo chiude a +0,84% sui massimi da 11 mesi spinta dalle speranze su negoziati e tagli Fed. Hong Kong termina a +0,3%, Shanghai a +0,2% e Shenzhen a +0,1%. Seul archivia la seduta a +0,4%, mentre Mumbai avanza dello 0,5%.

I future sui principali indici americani anticipano un avvio in leggero rialzo per Wall Street.

