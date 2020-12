Generali Real Estate compra immobile a Parigi da Bnp Paribas

Si tratta di un complesso di uffici situato a Issy Les Moulineaux, nell’aria suburbana sud-occidentale di Parigi, affacciato sulla riva sinistra della Senna – La cifra dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 190 milioni

Generali Real Estate ha acquistato un importante complesso di uffici ad Issy Les Moulineaux, vicino Parigi da BNP Paribas REIM. Gli immobili sono stati acquistati da BNP Paribas Reim, per conto di Generali Europe Income Holding e Gf Pierre, due fondi paneuropei gestiti da Generali Real Estate Sgr.

La cifra dell’operazione non è stata resa nota ufficialmente, ma secondo indiscrezioni citate da Radiocor, l’importo pagato si aggirerebbe intorno a 190 milioni di euro.

L’edificio di circa 20.000 metri quadri si trova come detto a Issy les Moulineaux, nell’immediata area suburbana sud-occidentale di Parigi, affacciato sulla riva sinistra della Senna. Costruito nel 2003 e ristrutturato nel 2014 con standard di alta qualità e con certificazione ambientale francese Hqe, l’edificio è interamente locato a due istituzioni finanziarie francesi.

“L’acquisizione è pienamente in linea con la strategia di Generali Real Estate di investire in immobili di alta qualità nelle più importanti e resilienti città europee come la Regione di Parigi, e conferma l’importanza del mercato francese nella strategia di investimento della società“, fa sapere l’azienda, molto attiva nel settore uffici con oltre 900 edifici a questo uso in tutta Europa.