Generali punta sul green e premia 10 “eroi della sostenibilità” nella terza edizione di SME EnterPRIZE

Le 10 Pmi europee “più attente” alla sostenibilità sono state selezionate tra oltre 7mila candidate – Tra i vincitori c’è anche l’italiana Planetek Italia che fabbrica apparecchiature per il settore spaziale e della difesa

Generali prosegue nel suo percorso di promozione della cultura della sostenibilità: martedì 28 novembre si è chiusa ufficialmente la terza edizione di SME EnterPRIZE, iniziativa in cui sono stati premiati i 10 “eroi della sostenibilità” selezionati tra oltre 7mila Pmi europee. E tra i vincitori c’è anche l’italiana Planetek Italia, che offre soluzioni per l’utilizzo di dati geospaziali contribuendo allo sviluppo sostenibile dell’industria aerospaziale. Per l’occasione è stato presentata anche l’ultima edizione del Libro Bianco, realizzato in collaborazione con SDA Bocconi – School of Management Sustainability Lab.

Il commento di Donnet (Ceo Generali)

“Dal 2021, quando Generali ha lanciato SME EnterPRIZE, il progetto per promuovere una cultura della sostenibilità tra le piccole e medie imprese europee e supportarne l’integrazione nelle rispettive attività, sono successe molte cose – ha commentato Philippe Donnet, Group ceo di Generali -. Sebbene queste aziende abbiano dovuto affrontare sfide complesse legate alla crisi energetica, alle interruzioni della catena di approvvigionamento, all’inflazione e alle incertezze a livello economico e geopolitico, il terzo Libro Bianco pubblicato da Generali e SDA Bocconi sottolinea come siano sempre più numerose le Pmi europee che stanno adottando modelli di business più sostenibili, anche perché i relativi benefici rimangono piuttosto tangibili”.

“Allo stesso tempo – ha proseguito – continuano a esserci una serie di ostacoli e barriere che impediscono a un numero ancora più alto di imprese di intraprendere lo stesso percorso. È quindi fondamentale che i decisori politici contribuiscano a ridurre la burocrazia e ad aumentare il livello di consapevolezza, e che le imprese private più grandi offrano non solo prodotti e servizi ma anche il loro know-how. Si tratta di un processo complesso che richiederà tempo, e c’è ancora molta strada da fare. Ma dobbiamo fare tutto il possibile, perché è nell’interesse di tutti noi costruire un’Europa più forte, sicura, prospera e sostenibile”.

I 10 eroi della sostenibilità

Le aziende premiate sono:

Dorfplatz Staw (Austria), che offre spazi di co-working e la possibilità di organizzare eventi, laboratori e iniziative culturali e sociali per la comunità locale.

Humana Nova (Croazia), una cooperativa sociale che offre opportunità di lavoro a persone con disabilità, coinvolgendole nel riutilizzo creativo degli indumenti.

La Conciergerie Solidaire (Francia), che promuove l’occupabilità e l’integrazione sociale offrendo servizi di concierge ad aziende, comunità di quartiere e altri luoghi di ritrovo.

Pervormance International (Germania), che ha progettato un sistema di raffreddamento a zero emissioni.

Planetek Italia (Italia), che offre soluzioni per l’utilizzo di dati geospaziali contribuendo allo sviluppo sostenibile dell’industria aerospaziale.

Miranda Bike (Portogallo), produttore di apparecchiature originali che contribuisce alla mobilità sostenibile fornendo componenti personalizzati per i produttori di biciclette, utilizzando elettricità rinnovabile e materiali riciclati.

Biopekárna Zemanka (Repubblica Ceca), panificio-pasticceria che utilizza materie prime residue, imballaggi riciclabili ed elettricità da fonti rinnovabili.

Lumar (Slovenia), azienda a conduzione familiare con 30 anni di esperienza negli edifici prefabbricati in legno e nello sviluppo di edifici ad alta efficienza energetica.

Maximiliana (Spagna), che ha sviluppato smartphone ah hoc per le persone anziane che può essere gestito da remoto dai familiari.

Sudár Birtok (Ungheria), un’azienda a conduzione familiare specializzata nella coltivazione e lavorazione di spezie ed erbe aromatiche biologiche

Libro Bianco

La nuova edizione del Libro Bianco, redatto sulla base di discussioni con oltre mille Pmi di tutta Europa, riassume le sfide e le opportunità che le piccole e medie imprese si trovano ad affrontare e suggerisce ai decisori politici europei le iniziative da attuare. La priorità chiave identificata dalla ricerca è quella di promuovere la consapevolezza delle Pmi sui benefici che l’adozione di pratiche commerciali sostenibili può avere sulle loro prestazioni complessive.

Nel complesso, la transizione sostenibile delle Pmi in Europa è rimasta solida, nonostante le numerose sfide che le imprese devono affrontare. Il 44% delle Pmi ha dichiarato di adottare, o di adottare a breve, pratiche commerciali sostenibili (+3% rispetto al 2022).

Tuttavia, molte Pmi continuano a dover affrontare diverse ostacoli. Le imprese che percepiscono la mancanza di sostegno istituzionale, derivante da eccessiva regolamentazione e burocrazia, come un ostacolo alla maggiore sostenibilità, sono quasi raddoppiate da un anno all’altro, passando dal 25% al 48%. Anche la mancanza di incentivi pubblici è aumentata in modo significativo, citata dal 17% di imprese nel 2022 e dal 48% nel 2023. In aumento – dal 26% al 47% – anche le Pmi che citano la mancanza di iniziative di finanza sostenibile.

Per Stefano Pogutz, professor of Practice di Corporate Sustainability e Direttore del full-time MBA presso SDA Bocconi si tratta di risultati positivi. “Nonostante le sfide recenti, come la pandemia e la successiva fase di ripresa, l’inflazione, l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia e la guerra in Ucraina, osserviamo una significativa resilienza da parte delle Pmi. Ma affinché ci sia un’effettiva transizione verso la sostenibilità, è necessario integrare anche le altre aziende, rimaste ancora indecise o riluttanti a intraprendere questo percorso. Per fare ciò, dobbiamo lavorare per ridurre le barriere che ancora incontrano queste aziende, come la mancanza di supporto istituzionale o di risorse, e, in parallelo, spiegare i vantaggi ottenuti dalle Pmi che si sono avviate verso la transizione sostenibile”.