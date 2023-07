Generali, nuovo colpo: acquisisce Conning Holding e stringe partnership con Cathay Life

Gli Asset Under Management complessivi di Generali aumentano a 775 miliardi di euro grazie all’acquisizione di Conning e delle sue controllate – Cathay Life diventa azionista di minoranza di Generali Investimenti Holding

Dopo Liberty Seguros Generali acquisisce Conning Holdings, asset manager globale dedicato alla clientela assicurativa e istituzionale, da Cathay Life, società controllata da Cathay Financial Holdings, una delle più rilevanti istituzioni finanziarie dell’Asia. L’annuncio arriva direttamente dalla società del Leone che sottolinea come a seguito del conferimento di Conning Holdings in Generali Investments Holding, Cathay Life diventerà azionista di minoranza di quest’ultima con il 16,75% circa del capitale e avvierà una partnership di più ampia portata con Generali.

Generali e l’acquisizione di Conning

Conning e le sue controllate sono “tra le principali società di asset management a livello globale dedicate alle compagnie assicurative e ai clienti istituzionali”, evidenzia Generali. Tutte insieme hanno circa 157 miliardi di dollari (144 miliardi di euro) di asset under management. Il perimetro di attività comprende Conning (strumenti a reddito fisso per assicurazioni e clienti istituzionali), Octagon Credit Investors (prestiti bancari, CLO e credito alternativo), Global Evolution (debito dei mercati emergenti) e Pearlmark (debito ed equity per il real estate). Grazie a quest’operazione gli asset under management complessivi di Generali aumentano a 845 miliardi di dollari, ​​775 miliardi di euro, facendo della compagnia triestina il nono player a livello europeo.

“Non è previsto alcun corrispettivo per cassa dovuto da Generali o da Generali Investment Holding a Cathay Life al closing. Inoltre è previsto un impatto marginale sul Solvency II Ratio di gruppo”, conclude una nota.

Secondo quanto previsto dall’accordo, come parte di Generali, Conning e le sue controllate continueranno a essere guidate dagli attuali management team e da Woody Bradford, amministratore delegato e presidente.

Infine Generali e Cathay Life hanno avviato una partnership a lungo termine che prevede la partecipazione di Cathay Life a un accordo nell’asset management della durata minima di 10 anni: in dettaglio, l’Asset Management di Generali, insieme a Conning e alle sue controllate, continuerà a gestire determinati AUM in ambito assicurativo di proprietà di Cathay Life. Le due società hanno inoltre concordato meccanismi di earn-out che potranno diventare esigibili per cassa a partire dai tre anni successivi al closing, al raggiungimento di predeterminate condizioni.

Il Ceo Donnet: “Cresciamo in Stati Uniti e Asia, opportunità unica”

Il ceo di Generali, Philippe Donnet, ha affermato: “Grazie all’acquisizione di Conning e alla partnership a lungo termine con Cathay Life, rafforziamo le nostre competenze nell’asset management, ampliando la nostra presenza in mercati chiave come gli Stati Uniti e l’Asia. Svilupperemo inoltre una piattaforma capace di realizzare le nostre ambizioni strategiche nell’asset management e di creare valore a beneficio di tutti gli stakeholder, compreso il business assicurativo del gruppo. Questa opportunità unica è pienamente in linea con gli obiettivi strategici e finanziari del nostro piano ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ e ci consente di ampliare ulteriormente il nostro ecosistema di asset management”.

Carlo Trabattoni, Ceo Asset & Wealth Management di Generali, ha fatto notare: “Questa operazione favorisce la creazione di valore sostenibile per entrambe le società e per i clienti terzi, grazie alla forte complementarieta’ tra l’Asset Management di Generali e Conning. Rafforza inoltre le nostre ambizioni e il nostro posizionamento come distributore leader a livello mondiale di soluzioni di investimento diversificate, con nuove competenze dedicate alle compagnie assicurative e ai clienti istituzionali. Per la nostra attività di asset management i benefici sono rilevanti, grazie all’integrazione di capacità di investimento differenziate e di alta qualità”.