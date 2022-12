Gelsomina Vigliotti: chi è il nuovo Presidente Fondo europeo per gli investimenti

L’italiana Vigliotti, vicepresidente e membro del Comitato direttivo della Banca europea per gli investimenti, subentra al Presidente Hoyer, che ha ricoperto temporaneamente la carica di presidente del FEI

Il Consiglio di amministrazione del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha nominato Gelsomina Vigliotti presidente del Consiglio del FEI con effetto immediato. Vigliotti subentra al presidente Werner Hoyer, che ha ricoperto temporaneamente la carica di presidente del FEI.

“Sono onorata della nomina di presidente del Fondo europeo per gli investimenti, il braccio del Gruppo BEI specializzato nel sostenere le PMI. In collaborazione con centinaia di partner finanziari in tutta Europa, il FEI svolge un ruolo cruciale nel sostenere le esigenze di investimento delle piccole e medie imprese e nel garantire che gli imprenditori possano trasformare le loro brillanti idee in progetti innovativi e validi. Questo è importante sia per gli imprenditori che per l’economia europea”, ha dichiarato Gelsomina Vigliotti. “Le PMI sono la spina dorsale dell’economia europea e il ruolo del FEI è particolarmente importante in questo momento di incertezza in cui l’Europa si trova ad affrontare immense sfide economiche e un’intensa concorrenza globale. L’innovazione, la digitalizzazione e l’azione per il clima sono al centro delle attività del Fondo e, ora più che mai, sono fondamentali per promuovere la transizione verde e digitale“, ha concluso il nuovo presidente della FEI.

Chi è Gelsomina Vigliotti

Vigliotti è vicepresidente e membro del Comitato direttivo della Banca europea per gli investimenti (BEI). Le sue aree di supervisione alla BEI comprendono i finanziamenti alle PMI e alle mid-cap, i prodotti per investimenti in capitale di rischio e assimilabili (equity ed equity-type), il monitoraggio delle controparti e le ristrutturazioni, i nuovi prodotti e le transazioni speciali, la microfinanza, nonché le operazioni in Italia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Palestina e a Malta.

Nel corso della sua lunga carriera presso il Dipartimento del Tesoro, la dottoressa Vigliotti ha ricoperto diversi incarichi di politica economica nazionale e internazionale. Prima della nomina a vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti è stata capo della Direzione per i Rapporti Finanziari Internazionali del Dipartimento del Tesoro italiano, responsabile delle attività collegate al funzionamento del sistema economico, monetario e finanziario internazionale nonché della partecipazione italiana nelle principali istituzioni multilaterali di sviluppo. In tale veste ha ricoperto la carica di Deputy Deputy in ambito G7 e G20. Ha anche assunto la funzione di vice Governatore italiano nelle più importanti banche multilaterali di sviluppo. È stata membro del Cda della Banca europea per gli investimenti e della Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB).