Gallerie d’Italia di Vicenza: in mostra ceramiche greche e magnogreche dalla collezione Intesa Sanpaolo

Argilla Storie di viaggi è il titolo della mostra promossa da Intesa Sanpaolo alle Gallerie d'Italia si Vicenza seconda tappa dedicata alla ceramica.

Trattasi del secondo appuntamento del ciclo triennale realizzato con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova e importanti musei archeologici del Veneto. A cura di Monica Salvadori, Monica Baggio e Luca Zamparo, l’esposizione Argilla. Storie di viaggi, resta aperta al pubblico fino al 18 giugno.

Il percorso triennale, giunto al secondo appuntamento dopo Argilla. Storie di vasi, nasce nell’ambito della collaborazione fra la Direzione Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Padova.

Un progetto che intende valorizzare il patrimonio culturale grazie a una proficua sinergia fra istituzioni pubbliche e private, valorizzando i preziosi reperti conservati presso la rete territoriale dei musei archeologici e le ceramiche greche e magnogreche della collezione Intesa Sanpaolo, costituita da oltre cinquecento reperti prodotti tra il VI e il III sec. a.C., provenienti da Ruvo di Puglia, oggi esposta alle Gallerie d’Italia di Napoli e rappresentata nell’itinerario vicentino da un nucleo di opere prestigiose.

L’’esposizione consente di ammirare manufatti provenienti da importanti musei archeologici del Veneto: il Museo Archeologico Nazionale di Adria e il Museo Archeologico Nazionale di Venezia, del Museo Civico di Bassano del Grappa, il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e il Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte e del Centro d’Ateneo per i Musei dell’Università di Padova.

Il progetto è stato presentato a Vicenza alle Gallerie d’Italia alla presenza di Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo, della Rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli, di Monica Salvadori, Pro-rettrice curatrice dell’esposizione insieme a Monica Baggio e Luca Zamparo, di Giulia Pelucchini in rappresentanza di Vincenzo Tinè per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, del Direttore Generale dei Musei del Veneto Daniele Ferrara, e dei Direttori e Conservatori dei musei prestatori. Inoltre, Jacopo Bonetto, direttore del Dipartimento dei Beni Culturali e Barbara Arfè, delegata all’inclusione e disabilità dell’Ateneo patavino.

L’Unione Italiana Ciechi ha collaborato attivamente al progetto di accessibilità e di altre associazioni ed enti impegnati sui temi dell’inclusione.

Percorsi didattici per le scuole

NELLA BOTTEGA DEL VASAIO

Itinerario tematico (45 min)

Laboratorio: realizzare un manufatto in argilla (45 min)

Come nasce un vaso? Il lavoro di bottega, dall’ideazione di una ceramica antica alla sua realizzazione.

Tutti gli ordini di scuola

DALLA TERRA AL MARE: UN VASO IN VIAGGIO

Itinerario tematico (60 min)

Storia di un vaso: dalla sua ideazione, passando per le tecniche di realizzazione e cottura, fino alle modalità di trasporto e vendita dei manufatti antichi.

Secondaria di primo e secondo grado

Attività gratuita per le scuole con prenotazione obbligatoria

Family Lab



TRA TERRE E MARI. VASI IN VIAGGIO

Tra conchiglie e coralli, sul fondo del mare, si nascondono importanti reperti e oggetti di straordinario valore. In compagnia di “Marino l’archeologo” si sveleranno le tracce di un’epoca lontana, alla scoperta dei popoli antichi attraverso le immagini e le forme dei vasi che, nei secoli, hanno compiuto un viaggio ricco di storie.

Attività per famiglie proposta nelle domeniche dalle 10.30 alle 16.30

(senza prenotazione, attività inclusa nel biglietto d’ingresso).

VASI IN VIAGGIO. STORIE DI VASAI, MITI E MARINAI

Un manufatto ceramico antico è portatore di arte, storia e cultura del nostro più lontano passato. Attraverso il rinnovato percorso espositivo dedicato alle ceramiche antiche, potremo carpire tutti i dettagli della storia di un vaso: dalla sua ideazione, passando per le tecniche di realizzazione e cottura, fino alle modalità di trasporto e vendita dei manufatti.

Itinerario tematico proposto nelle domeniche alle ore 16

5 euro a persona + biglietto d’ingresso con prenotazione obbligatoria

L’attività verrà avviata all’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti.

Calendario incontri

Un ciclo di incontri con i curatori dell’esposizione organizzati in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova, per approfondire l’affascinante tema di come, antiche ceramiche siano giunte nei secoli, attraverso il Mediterraneo, a popolare luoghi apparentemente lontani come i musei archeologici del Veneto.

Il viaggio dei vasi dalla Grecia alle rotte adriatiche

Monica Baggio

10 febbraio, ore 17.30

Collezioni e collezionisti in Veneto: buone pratiche

Luca Zamparo

17 febbraio, ore 17.30

Viaggi di miti

Monica Salvadori,

24 febbraio, ore 17.30