G7 Hiroshima, i leader: Mosca si ritiri. Decise nuove sanzioni anche sui diamanti. E Zelensky arriva in Giappone

I leader del G7 hanno deciso di inasprire la sanzioni alla Russia e chiesto a Putin di ritirare le truppe. Sul tavolo anche la questione degli F16

Ucraina al centro della prima giornata del G7 di Hiroshima. I leaders dei 7 Paesi più industrializzati del pianeta hanno concordato di inasprire le sanzioni alla Russia e confermato che il sostegno all’Ucraina “non vacillerà”. È arrivata inoltre la conferma che il presidente Volodimir Zelensky parteciperà di persona al vertice in Giappone, in un momento cruciale per il proseguimento della strategia bellica. Dopo il tour in Europa per ottenere nuove armi, Zelensky è atterrato a Gedda per il vertice della Lega Araba e da lì ripartirà per Hiroshima dove è atteso tra sabato e domenica.

G7 Hiroshima: sanzioni alla Russia, Usa aprono sugli F16

I leader del G7 hanno esortato la Russia a porre fine “alla sua aggressione in corso e a ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe e il suo equipaggiamento militare dall’intero territorio dell’Ucraina”. E hanno condannato “la retorica nucleare irresponsabile della Russia”. Inoltre, sembra essersi aperta una breccia sulla questione degli F16. Gli Stati Uniti non si opporranno all’invio degli aerei da combattimento da parte di UK e Olanda. Questa notizia rivelata dalla Cnn, è in grado di imprimere una svolta alla guerra e il presidente del Consiglio europeo Michel ha confermato che la questione è sul tavolo in questo summit. Sommata alle nuove sanzioni che verranno imposte dai 7 grandi, e alla controffensiva di fatto già in corso, punta ad un’accelerazione che potrebbe portare ad un vertice per discutere le prospettive del negoziato di pace entro l’estate, se Putin si convincerà che non può vincere sul piano militare.

Il G7 ha anche concordato nuove sanzioni per “fiaccare la macchina da guerra della Russia”. Sono finiti nel mirino anche i diamanti di cui la Russia è produttore ma che vengono commercializzati sul mercato di Aversa, da sempre crocevia mondiale dei diamanti. “Continueremo a lavorare a stretto contatto per limitare il commercio e l’uso di diamanti estratti, lavorati o prodotti in Russia, impegnandoci con partner chiave al fine di garantire l’efficacia dell’attuazione di misure restrittive coordinate, anche attraverso tecnologie di tracciamento”.

La decisione si affianca a quella annunciata dal Regno Unito che ha annunciato a sua volta sanzioni contro il settore minerario russo, prendendo di mira le importazioni di alluminio, diamanti, rame e nichel nel tentativo di limitare la capacità di Mosca di finanziare la sua guerra in Ucraina.

Zelensky in Giappone, partecipa di persona al G7 Hiroshima

Al vertice del G7 di Hiroshima parteciperà di persona anche il presidente ucraino Zelensky. Lo ha confermato il Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa ucraino. Si tratta della prima visita del capo di Stato in Asia dall’inizio dell’invasione russa. “Chi avrebbe dubitato che il nostro presidente non sarebbe stato presente al vertice del G7 a Hiroshima, eravamo sicuri che il nostro presidente sarebbe stato presente, ovunque il Paese ne avesse bisogno, in qualsiasi parte del mondo, per risolvere i problemi di sostenibilità del nostro Paese”, ha detto il segretario del Consiglio alla tv ucraina. A Hiroshima “saranno adottate misure molto importanti e quindi la presenza fisica di Zelensky è assolutamente importante per difendere gli interessi del Paese”.