Futures e options: che cosa sono esattamente e a che servono? Domani lo spiegherà la Guida alla finanza

Domani su FIRSTonline la nuova puntata della Guida alla finanza, realizzata da REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors

Lo sviluppo dell’ingegneria finanziaria ha portato alla creazione di una vasta gamma di derivati, come futures, options e swap, che hanno trasformato il panorama finanziario. Questi strumenti, che possono essere considerati contratti tra le parti, permettono di gestire e mitigare i rischi finanziari, anche se comportano un livello di complessità notevole.

I futures sono contratti che obbligano le parti a comprare o vendere un determinato bene a un prezzo prefissato in una data futura, mentre le opzioni conferiscono il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere a un prezzo prestabilito. Gli swap coinvolgono lo scambio di flussi di cassa futuri a tassi di interesse fissi o variabili.

A spiegare bene cosa sono, il loro utilizzo e le differenze sarà, domani 1 giugno, su FIRSTonline, Marcello Esposito, professore di Asset Management presso l’Università C. Cattaneo di Castellanza nella nuova puntata di Guida alla finanza, realizzata da REF Ricerche in collaborazione con Allianz Bank Financial Advisors e diffusa e come sempre diffusa in 16 lingue.