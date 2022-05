Fuorisalone di Milano: “Acqua apriti!” e il rubinetto diventa smart con il comando vocale

Con Voce, il sistema di domotica della Guglielmi, basta scaricare un app per comandare, chiamandoli per nome, tutti i rubinetti di casa

Con la Voce, una innovazione digitale dell’azienda italiana Guglielmi, ora possiamo comandare, chiamandoli per nome, anche i miscelatori di casa. Tutti proprio tutti, quelli dei bagni e della cucina (purché della Guglielmi), che, a seguito dei comandi vocali, automaticamente aprono, chiudono o regolano l’afflusso dell’acqua.

Si chiama proprio Voce il sistema di avanzata tecnologia domotica che per la prima volta viene applicata in questo settore e che la Guglielmi, una storica azienda del distretto del valvolame e della rubinetteria in provincia di Novara, presenterà al prossimo Fuorisalone di Milano che si terrà in occasione del 60° Salone del Mobile nel Quartiere Fiera Milano, Rho, dal 7 al 12 giugno.

Comando vocale: come funziona Voce?

Per usare Voce, occorre scaricare la App Guglielmi dall’App Store o da Google Play, quindi registrare i miscelatori da comandare (della serie Sprint). E se si vuole controllare con precisione e immediatezza ogni miscelatore si possono assegnare i nomi a tutti quelli installati.

Per sfruttare pienamente la tecnologia di Voce, basta scaricare e installare l’app Alexa e connetterla all’App Guglielmi seguendo il facile tutorial dedicato. Controllare con la voce i rubinetti potrebbe sembrare, a prima vista, il solito, nuovo, gadget hi tech ma chi si trova in cucina a preparare i cibi spesso con ambedue le mani occupate, troverà molto comodo disporre di un comando vocale che consenta di usare l’acqua come e quando si desidera senza complicate manovre.

Acqua e domotica, le innovazioni di Guglielmi

L’applicazione della domotica in casa è solo l’ultima tappa dell’inserimento nella progettazione e nella produzione – interamente italiana – delle tecnologie smart della Guglielmi. Ne fa testo per esempio la splendida collezione G Zero, che fa parte dell’assortimento dei prodotti Altagamma, un miscelatore da arredamento, con finiture personalizzate, poiché può essere modulato, secondo i gusti e il tipo di arredamento sia nella sua forma estetica, sia nei materiali, dalle pietre, al cristallo e al pregiato marmo di Carrara, per un totale di ben 12 varianti. E le finiture disponibili sono, oltre all’acciaio inox, anche l’oro e il cromo.

Solo in Italia e solo nel distretto storicamente votato ai bagni più belli e originali che esistano, quello delle province di Vercelli e Novara, è possibile realizzare innovazioni come queste che coniugano lavorazioni esclusive e di alta specializzazione a creazioni di altissimo contenuto formale e funzionale. Guglielmi ha realizzato anche Pura, il miscelatore per la cucina di ultima generazione che racchiude in un unico modello fino a 5 diverse funzioni: l’erogazione di acqua filtrata naturale, refrigerata, frizzante, calda a 100° e la comune acqua domestica. E che è anche facile da usare, poiché è sufficiente la semplice rotazione del comando di sinistra per ottenere acqua filtrata naturale a temperatura ambiente e refrigerata, ma anche frizzante, leggermente frizzante, fredda o bollente.

Molto interessante ai fini di un consistente risparmio di energia elettrica e acqua, la cartuccia Click-Clack che ha un limitatore di portata a cui si aggiunge l’erogazione di acqua solo fredda. Ruotando la maniglia verso sinistra, è possibile scegliere la temperatura ideale dell’acqua. Si ottiene così, al momento dell’apertura, un risparmio di acqua del 50%, che è solo fredda, con conseguente risparmio di energia evitando un inutile accensione della resistenza del boiler o della caldaia.