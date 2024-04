Fujifilm Italia raddoppia e lancia Fujifilm Healthcare Italia

È Kai Fukuzawa a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di Fujifilm Italia e Fujifilm Healthcare Italia

Fujifilm ha annunciato la creazione in Italia di una società dedicata all’Healthcare. La società si chiamerà appunto “Fujifilm Healthcare Italia” e andrà ad affiancarsi a Fujifilm Italia, società che possiede un portfolio aziendale diversificato in più business.

È Kai Fukuzawa a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di Fujifilm Italia e Fujifilm Healthcare Italia.

La società Healthcare, guidata dal managing director Davide Campari, rafforzerà la presenza di Fujifilm nel settore sanitario offrendo ai clienti e ai pazienti soluzioni distintive che spaziano dall’endoscopia, all’informatica medica, all’ecografia, ai dispositivi diagnostici in vitro, a modalità di raggi X e alle TC/MR. “In grado di rispondere a una vastissima gamma di esigenze mediche grazie al suo ricco portafoglio di prodotti avanzati, come i sistemi di mammografia digitale e l’uso dell’Intelligenza Artificiale, l’area di business Healthcare è una realtà in costante crescita. Nel corso dell’ultimo decennio, il fatturato è più che raddoppiato, e la nuova Società appena costituita, Fujifilm Healthcare Italia S.p.A., mira ad aumentarlo di circa il 20% nei prossimi 3 anni”, si legge nella nota della società.

“Negli ultimi 14 anni, Fujifilm in Italia è cresciuta fino a diventare una società da 200 milioni di euro di giro d’affari, grazie allo sforzo di ogni dipendente, a un buon lavoro di squadra e a una comunicazione trasparente con i clienti”, ha dichiarato Fukuzawa. “Sono orgoglioso del leadership team, stimato sia dal top management del Gruppo sia dai diversi stakeholder, che ha dimostrato l’impegno di Fujifilm nei confronti della realtà italiana e del nostro personale. Oggi, lo sviluppo in due società rafforza ulteriormente la nostra identità sul territorio, potenziando due realtà interconnesse, ognuna concentrata sulle proprie aree di competenza”, ha aggiunto

“La presenza in Italia con le due società contribuirà in modo più significativo alla creazione di valore per i diversi utenti dei prodotti Fujifilm. Inoltre, permetterà di concentrarsi su diverse aree di azione con maggiore flessibilità operativa e competitività nei mercati di riferimento. Si tratta di una trasformazione strategica volta all’integrazione verticale di talenti professionali, di asset e di investimenti per ottenere una crescita a lungo termine sia nel settore Healthcare sia in alcuni settori B2B e B2C, come le soluzioni di Stampa Digitale e di Imaging”, fa sapere l’azienda in una nota.