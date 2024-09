Fumetti: in asta da Christie’s le avventure di Lucky Luke il “cowboy solitario” creato da Morris

Il 15 novembre 2024 Christie’s organizzerà un’asta eccezionale di 50 pagine originali di fumetti di Maurice De Bevere (1923-2001), meglio conosciuto come Morris

Lucky Luke è il il personaggio creato da Maurice De Bevere in arte “Morris”a cui ha dedicato la sua vita e tutta la sua produzione creativa e che farà il suo debutto in una sala d’asta. Una prima mondiale per il “cowboy solitario”. Con la notevole eccezione della grande retrospettiva dedicatagli nel 2016 dalla Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’image d’Angoulême, Lucky Lake ha raramente lasciato le pagine dei suoi album. Nel momento in cui il Centre Pompidou celebra La BD à tous les étages [Fumetti su ogni piano], quest’asta rappresenta il culmine delle celebrazioni per il centenario di Morris, che inizieranno nel dicembre 2023 con la sua retrospettiva alla galleria Huberty and Breyne di Bruxelles.

La vendita di 50 pagine di fumetti originali di Morris, preceduta da una visione pubblica presso Christie’s a Bruxelles, Ginevra e Parigi, sarà un’occasione unica per appassionati e collezionisti di riscoprire la carriera di un pioniere dei fumetti. L’evento si configura come una retrospettiva dell’opera di uno dei giganti della nona arte, termine coniato dallo stesso Morris. Le stime per ciascuna pagina del fumetto variano dai 20.000 ai 70.000 euro per un totale dai 2,4 ai 3,4 milioni di euro.

Una prima mondiale

Di tutte le pagine disegnate da Morris tra il 1947 e il 2001, pochissime sono state viste. La visione pubblica e l’asta a Parigi offrono una visione eccezionale dell’estetica di Morris. Ad oggi nessuna opera dell’artista è stata offerta all’asta. L’asta del 15 novembre sarà quindi una prima mondiale per uno dei più grandi artisti del genere.

Il successo di Morris è esemplare, sia in termini di talento che di tenacia

Era sistematico e molto rigoroso e sviluppò il suo stile inimitabile. Vedere una delle sue pagine originali di fumetti significa ammirare la straordinaria flessibilità del disegno, l’uso parsimonioso della linea per ottenere il massimo effetto, la precisa scomposizione dei movimenti, la notevole abilità con il bianco e nero e le silhouette unicamente espressive. Come altri autori della sua generazione, Morris iniziò sognando i fumetti e andò a vivere negli Stati Uniti dove conobbe René Goscinny, che avrebbe poi scritto la sceneggiatura di quasi la metà dei suoi album. Per tutta la vita si dedicò esclusivamente allo sviluppo della sua serie di fumetti di punta, diventando uno dei rari autori a dedicare tutte le sue energie a un unico personaggio: Lucky Luke.

Le avventure di Lucky Luke furono pubblicate per la prima volta nel 1946 con il titolo Arizona 1880

Il primo album completo fu pubblicato nel 1947, seguito da altri 71 durante la vita di Morris. Le 50 pagine di fumetti in vendita provengono da quasi altrettanti album diversi. Riflettono l’evoluzione di un personaggio diventato leggenda per generazioni di lettori.

Informazioni – Morris: l’homme qui créa Asta Lucky Luke il 15 novembre 2024 a Parigi asta pubblica da Christie’s: