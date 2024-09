Nike in rally a Wall Street dopo il cambio del ceo: Elliott Hill ritorna dalla pensione al posto di John Donahoe

Elliott Hill, storico volto dell’azienda, sarà il nuovo ceo dal 14 ottobre, subentrando a John Donahoe. La notizia ha fatto schizzare le azioni di Nike, che a Wall Street sono aumentate di oltre il 9% nel pre-market

Nike in rally dopo l’annuncio del cambio di guardia: il ceo John Donahoe lascia il timone e il veterano Elliott Hill viene richiamato dalla pensione per guidare l’azienda. Hill assumerà il ruolo di presidente e ceo a partire dal 14 ottobre e diventerà anche direttore del consiglio di amministrazione e membro del comitato esecutivo. Donahoe, 64 anni, si ritirerà dal suo incarico il 13 ottobre, ma rimarrà consulente fino al 31 gennaio 2025 per garantire una transizione senza intoppi.

Le azioni Nike sono balzate di oltre il 9% nelle contrattazioni after-hour a Wall Street, un’accoglienza positiva, soprattutto dopo un calo del 24% quest’anno e nel pre-market di oggi guadagnano quasi il 7%. Il colosso americano dell’abbigliamento sportivo ha lottato contro il calo delle vendite e la crescente concorrenza da parte di marchi emergenti come On e Hoka, oltre ai rivali consolidati come Adidas. A fronte di queste difficoltà, l’azienda ha annunciato un piano di riduzione dei costi da 2 miliardi di dollari, che include licenziamenti che hanno interessato il 2% della forza lavoro. Inoltre, l’annuncio della nuova leadership si colloca a pochi giorni dalla presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2024/25, prevista per il primo ottobre.

Elliott Hill ritorna in Nike per guidare la ripresa

Elliott Hill vanta una lunga carriera in Nike, iniziata nel 1988. Ha ricoperto ruoli chiave in diverse aree geografiche, inclusa la presidenza delle divisioni consumer e marketplace per i marchi Nike e Jordan. Prima di andare in pensione nel 2020, Hill ha accumulato una vasta esperienza che il consiglio di amministrazione considera fondamentale per guidare la prossima fase di crescita dell’azienda. Negli ultimi quattro anni, ha servito in vari consigli di amministrazione e ha fondato Open Road Resources, un’impresa dedicata a promuovere l’innovazione nel settore.

L’ex ceo di eBay, Donahoe, ha cercato di sostenere Nike nel periodo post-Covid, ma negli ultimi mesi è stato sotto il mirino degli azionisti, critico nei suoi confronti per la perdita di slancio del colosso sportivo. La scorsa primavera, un’azione legale è stata avviata da azionisti insoddisfatti della performance dell’azienda.

I commenti

Hill ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo incarico, affermando: “Nike è sempre stata al centro di ciò che sono, e sono pronto a contribuire a guidarla verso un futuro ancora più luminoso. Ho avuto il privilegio di lavorare con i migliori del settore e non vedo l’ora di rimettermi in contatto con i numerosi dipendenti e partner di fiducia”.

Hill ha sottolineato la sua intenzione di costruire nuove relazioni e di proporre prodotti audaci e innovativi, in grado di affascinare i consumatori negli anni a venire.

Mark Parker, presidente esecutivo di Nike, ha dichiarato: “Dopo un attento processo di successione, il Consiglio ha concluso che l’esperienza e la passione di Elliott per il nostro settore lo rendono la persona giusta per questa nuova fase”.