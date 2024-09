Condividi Twitter

Giornate Europee del Patrimonio (28 e 29 settembre): Il programma delle iniziative della città di Bologna

Musei, spazi espositivi e luoghi della cultura di Bologna e area metropolitana si animano con oltre 90 appuntamenti tra percorsi guidati, laboratori per bambine e bambini, iniziative per famiglie e attività speciali, sul tema “Patrimonio in cammino”. Sabato 28 settembre aperture straordinarie serali con ingresso a € 1,00

Dopo la prima positiva sperimentazione avviata nel 2023, sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 numerosi musei, spazi espositivi e luoghi della cultura di Bologna e area metropolitana aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio con una progettualità e una comunicazione condivise. L’attività è realizzata con il coordinamento del Settore Musei Civici Bologna e dalla Città Metropolitana, in un’ottica di rafforzamento del sistema museale metropolitano. Patrimonio in cammino è il tema italiano scelto per l’edizione 2024 Queste giornate dedicate al patrimonio sono la più estesa e partecipata manifestazione culturale in Europa, che dal 1999 viene organizzata congiuntamente dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea per celebrare la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale europeo, promuovendo al contempo il dialogo, l’inclusione e la cooperazione transfrontaliera. Sono 28 istituzioni aderenti, 45 sedi coinvolte, 96 attività proposte tra aperture straordinarie, visite guidate, itinerari all’aperto, incontri, degustazioni, laboratori per il pubblico più giovane e iniziative per famiglie, sono i numeri del programma 2024 nella Città metropolitana di Bologna. Qui l’intero programma Programma_Giornate_Europee_Patrimonio_2024_Citta_metropolitana_BolognaDownload