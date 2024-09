Alluvione Emilia-Romagna: nessun disperso, sabato allerta arancione. Meloni: “Venti milioni per le prime necessità”

Quadro meteorologico in miglioramento in Emilia-Romagna. Da mezzanotte l’allerta scende ad arancione. Smentita la presenza di dispersi

Dopo giornate molto difficili dall’Emilia-Romagna arrivano due buone notizie. Diversamente da quanto ipotizzato ieri nell’alluvione che ha colpito il Ravennate e in particolare la frazione Traversara di Bagnacavallo non ci sarebbe alcun disperato. Il peggio, inoltre, potrebbe presto finire, perché dopo l’allerta ancora rossa nella giornata di oggi, il meteo dovrebbe migliorare e dunque dalla mezzanotte l’allerta diventerà arancione.

Emilia-Romagna: nessun disperso

Dopo la smentita della segnalazione della persona sull’argine portata via dall’acqua, si apprende dai soccorsi, non trova alcun riscontro nemmeno l’eventuale presenza di un’altra persona nella casa crollata.

“L’attività dei soccorsi è terminata. Non ci risultano altre persone da portare via, solo qualcuno che vuole ancora rimanere perché vuole stare ancora nelle case, però vedremo”, ha confermato il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa.

Per il maltempo che ha colpito gran parte della Romagna e parte dell’Emilia, generando alluvioni, frane e danni d’acqua, i vigili del fuoco in due giorni hanno svolto oltre mille interventi: tra squadre ordinarie con pompe idrovore, esperti in topografia, soccorritori fluviali, sommozzatori, dronisti ed elicotteristi, sono più di 250 le unità al lavoro.

Emilia-Romagna, meteo in miglioramento: da sabato allerta arancione

La giornata di oggi in Emilia-Romagna – in particolare in Romagna e Appennino bolognese – è ancora da allerta rossa per le conseguenze dall’ondata di maltempo ma il quadro metereologico sembra in miglioramento, tant’è che a partire dalla mezzanotte l’allerta diventerà arancione per quanto riguarda il bolognese, il ravennate e la provincia di Forlì-Cesena. L’ultimo bollettino di Protezione civile e Arpae sottolinea che per la giornata di domani, sabato 21 settembre, non sono previsti fenomeni meteo significativi ma non si escludono temporali sparsi di breve durata. L’allerta è per possibili frane, a seguito dell’ondata di piogge. Si prevede un lento esaurimento delle piene a valle dei corsi d’acqua del settore centro-orientale.

Ancora difficile la circolazione nella Regione. Trenitalia fa sapere che “la circolazione è ancora sospesa tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi. La circolazione è tornata regolare tra Ravenna e Ferrara. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni ed essere instradati sul percorso alternativo. A causa dell’impraticabilità delle strade, non sono garantite corse con bus”.

Meloni: “Venti milioni per le prime necessità”

“Non appena giungerà al Governo la richiesta di dichiarazione dello stato d’emergenza da parte della Regione Emilia Romagna, sarà convocato un Consiglio dei ministri che provvederà a stanziare 20 milioni di euro per far fronte alle prime necessità e per il ripristino dei servizi essenziali, e che ulteriori stanziamenti saranno resi disponibili all’esito delle ricognizioni successive all’emergenza”. Questo quanto affermato dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni che ha presieduto una riunione in videocollegamento con l’Emilia Romagna sull’emergenza causata dal maltempo che ha colpito la regione, come riferisce una nota di Palazzo Chigi.