Sale la tensione tra Israele e Libano, nuovo raid aereo su Beirut: ucciso il numero due di Hezbollah

La tensione tra Israele e Libano è alle stelle dopo un attacco aereo su Beirut che ha ucciso cinque bambini e Ibrahim Aqil, alto comandante dell’unità d’élite di Hezbollah. Tel Aviv ha anche intensificato le operazioni in Siria, sollevando timori di un’ulteriore escalation

La tensione tra Israele e Libano è arrivata a un punto di non ritorno, con la notizia che Ibrahim Aqil, numero due di Hezbollah, è stato ucciso nell’”attacco mirato” a Beirut. Le immagini diffusesi dai media mostrano il cratere dell’edificio distrutto, con urla e pianti mentre i soccorritori cercano di estrarre le vittime dalle macerie, dove – oltre al capo delle forze di élite del movimento e ricercato dagli Usa per l’attentato alla caserma dei marines nel 1983 – anche cinque bambini hanno perso la vita.

Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha promesso che gli attacchi continueranno per garantire il ritorno degli abitanti del nord nelle loro case, avvertendo che Hezbollah “pagherà un prezzo sempre più alto”.

Israele e Hezbollah: botta e risposta a colpi di raid

Questo raid segue una serie di attacchi aerei israeliani che, tra ieri sera e oggi, hanno colpito circa 100 lanciarazzi e altre infrastrutture di Hezbollah, nella loro offensiva più pesante da quasi un anno. Le operazioni sono state una risposta al contrattacco dei miliziani, che hanno lanciato 150 razzi in tre ondate verso il Nord di Israele, colpendo diversi siti militari israeliani. Hezbollah ha rivendicato di aver distrutto una postazione di soldati a Metulla e altri obiettivi lungo il confine, giustificando le sue azioni come rappresaglia per le esplosioni simultanee dei dispositivi elettronici e a sostegno della “resistenza” palestinese.

Ma non finisce qui: Israele ha intensificato le sue operazioni in Siria, attaccando un veicolo vicino all’aeroporto di Damasco e colpendo membri delle milizie filo-iraniane. Un alto ufficiale sarebbe morto in queste operazioni.

Dall’inizio del conflitto, oltre 160mila persone tra israeliani e libanesi hanno lasciato le città di confine, preoccupati per la situazione. Gli Stati Uniti hanno espresso “preoccupazione per una potenziale escalation”, auspicando una risoluzione diplomatica. Il governo britannico ha esortato i suoi cittadini a lasciare il Libano, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato l’importanza di evitare “un’escalation che non interessa a nessuno”, promettendo supporto alla popolazione libanese.

Nel frattempo, il Consiglio di sicurezza dell’Onu si riunirà stasera in una sessione di emergenza per discutere degli eventi in Libano, con il primo ministro libanese Najib Mikati che ha chiesto la fine della “guerra tecnologica” israeliana. Ma la morte di Aqil rappresenta un duro colpo per la leadership di Hezbollah, il che potrebbe portare a nuove ritorsioni da parte del gruppo libanese e dei suoi alleati.

Aggiornato alle 17 di venerdì 20 settembre