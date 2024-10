Fs, Trenitalia lancia “Regionale”: un nuovo volto per un trasporto sostenibile

Trenitalia ha ufficialmente lanciato il nuovo brand che identifica i treni per il trasporto regionale, pensato per migliorare l’esperienza di pendolari, studenti, lavoratori e turisti. Con un forte focus sulla sostenibilità e sull’intermodalità, l’azienda si propone di trasformare l’esperienza di viaggio

In una giornata difficile per il trasporto ferroviario, segnata da un guasto tra le stazioni di Roma Termini e Tiburtina che ha bloccato la circolazione su scala nazionale, causando ritardi ai treni ad alta velocità, regionali e intercity, c’è anche da segnalare una ventata di novità nel trasporto su rotaie. Alla stazione di Roma Ostiense, infatti, alla presenza dell’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, è stato ufficialmente svelato “Regionale”, il nuovo marchio che identifica i treni locali di Trenitalia, pensato per migliorare l’esperienza di pendolari, studenti, lavoratori e turisti. Con un forte focus sulla sostenibilità e sull’intermodalità, questo progetto rappresenta un’evoluzione nel trasporto ferroviario locale.

Il nuovo brand “Regionale” nasce con l’obiettivo di offrire un servizio moderno, sostenibile e sempre più intermodale, destinato a pendolari, studenti, lavoratori e turisti.

“Il rebranding è un altro passo importante. Ormai, sul trasporto regionale non abbiamo nulla da invidiare all’estero. Era così già da tempo sulle Frecce, ora lo sta diventando anche sui treni regionali”, ha affermato Corradi durante la presentazione. Questa nuova identità non riguarda solo l’estetica dei treni, ma riflette una rivoluzione tecnologica e operativa, con un forte focus sulla sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica.

Innovazione e sostenibilità al centro

Il programma di rinnovamento della flotta regionale di Trenitalia è ambizioso. Nel corso della presentazione, Corradi ha spiegato come, grazie all’investimento di oltre 7 miliardi di euro tra il 2018 e il 2027, Trenitalia stia completamente rinnovando la propria flotta regionale. “Abbiamo già consegnato 1.061 treni nuovi di ultima generazione e mancano ancora 226 convogli che saranno operativi entro il 2027. La sostenibilità è al centro di tutto ciò che facciamo,” ha dichiarato Corradi, evidenziando come l’azienda stia lavorando per una mobilità sempre più intermodale, con l’introduzione di soluzioni integrate tra treni e altri mezzi di trasporto. La nuova flotta comprende treni elettrici a doppio piano, monopiano e ibridi, tutti progettati per ridurre l’impatto ambientale del trasporto ferroviario.

Il nuovo brand “Regionale” si distingue anche per il suo approccio green, sottolineato dal colore verde delle nuove livree dei treni e dall’introduzione di tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza energetica. “Questo è solo l’inizio di un percorso che ci porterà verso una mobilità sempre più green e intermodale”, ha sottolineato Corradi.

I numeri del Regionale: un futuro green e intermodale

Il servizio “Regionale” trasporta oltre 400 milioni di passeggeri all’anno (1,5 milioni al giorno), con più di 6.000 corse giornaliere. Grazie ai contratti di servizio stipulati con le Regioni, che ammontano a circa 51 miliardi di euro fino al 2032, Trenitalia si è impegnata a migliorare la qualità del servizio con l’obiettivo di rendere l’esperienza di viaggio più accessibile e sostenibile.

La digitalizzazione gioca un ruolo fondamentale in questa trasformazione. Dal 21 settembre, il biglietto digitale si valida automaticamente, mentre il sistema di pagamento Tap&Go permette ai passeggeri di pagare con maggiore semplicità. Queste innovazioni hanno contribuito a far salire il livello di soddisfazione dei viaggiatori al 92%.

Anche sul fronte occupazionale i numeri sono importanti: il settore del trasporto regionale impiega circa 13.500 dipendenti del Gruppo FS.

Corradi: “fatto lavoro straordinario, stiamo costruendo qualcosa di importante”

Nel corso della conferenza stampa, Luigi Corradi ha ribadito l’importanza del lavoro svolto fino ad oggi: “Abbiamo fatto un lavoro straordinario con tutte le Regioni, unendo le forze per migliorare il trasporto regionale. Abbiamo investito 7 miliardi di euro, e questo ci permette di guardare al futuro con fiducia”. Corradi ha anche sottolineato come l’intermodalità stia diventando una realtà consolidata: “Le persone entrano con le biciclette sul treno, e questa è la vera intermodalità sostenibile”.

Con un occhio al futuro, Corradi ha concluso: “Non è solo una questione di numeri, ma di visione. Stiamo costruendo qualcosa di importante che lasceremo alle generazioni future, e questo è solo l’inizio”.

Per celebrare il lancio del nuovo brand, Trenitalia ha organizzato il “Rebel Revolution Fest”, un evento musicale che si terrà il 4 e 5 ottobre al Parco Schuster di Roma. In collaborazione con RTL 102.5 e Radio Zeta, l’evento mira a coinvolgere il pubblico, soprattutto i giovani, promuovendo il legame tra la nuova generazione e il futuro del trasporto ferroviario in Italia.