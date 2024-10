Guasto Trenitalia a Roma oggi: treni in ritardo e cancellati, disagi in tutta Italia. Ecco cosa è successo

Un guasto ferroviario ha paralizzato il traffico a Roma, con oltre 30 treni cancellati e ritardi fino a 160 minuti. Il caos si è esteso a molte altre città italiane, tra cui Bologna, Napoli e Firenze

Questa mattina Roma si è svegliata con una sorpresa decisamente poco gradita: un guasto ferroviario ha paralizzato il traffico dei treni di Trenitalia da e verso le stazioni di Termini e Tiburtina, con oltre 30 treni cancellati e ritardi fino a 160 minuti. A complicare ulteriormente la situazione, i monitor informativi a Termini sono stati spenti, aumentando il caos. Anche se la circolazione è ripresa gradualmente intorno alle 9:30, le ripercussioni si avvertono ancora su gran parte della rete ferroviaria nazionale.

Essendo Termini e Tiburtina due snodi cruciali per il traffico ferroviario, il guasto ha avuto effetti a catena su altre stazioni e sull’intera rete dell’alta velocità, con cancellazioni e ritardi che hanno coinvolto molti treni in transito attraverso la Capitale.

Guasto Trenitalia: che cosa è successo?

Trenitalia ha segnalato una “disconnessione degli impianti” già dalle 6:30, impedendo il regolare flusso dei treni, senza però fornire ulteriori dettagli. Il blocco, che ha causato ritardi e cancellazioni per l’Alta Velocità, gli Intercity e i Regionali in gran parte d’Italia, è stato attribuito a un “guasto raro che ha interessato la cabina elettrica responsabile dell’alimentazione della circolazione nel nodo di Roma”. Lo ha detto l’amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana, Gianpiero Strisciuglio, durante la presentazione del nuovo brand Regionale di Trenitalia.

Sul proprio sito, Trenitalia sta aggiornando in tempo reale la lista dei treni cancellati e la situazione complessiva. “La circolazione è in graduale ripresa,” si legge in una nota delle Ferrovie dello Stato, “ma il traffico è fortemente rallentato” con treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali che continuano a subire ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso. Ai viaggiatori è consigliato di riprogrammare i propri spostamenti.

Treni cancellati e in ritardo: disagi anche a Bologna, Napoli e Firenze

Il guasto non ha risparmiato nemmeno il nodo ferroviario di Bologna, dove si registrano cancellazioni e ritardi verso Milano, Torino e Venezia, così come Napoli Centrale, dove alcuni treni dell’alta velocità accumulano ritardi fino a 120 minuti. Anche Firenze Santa Maria Novella è affollata, con ritardi che superano i 140 minuti.

Problemi simili si sono verificati anche sulla linea Torino-Modane, tra Chiomonte e Salbertrand, per un altro guasto che ha richiesto l’intervento dei tecnici di Rfi. Trenitalia avvisa che anche i treni regionali potrebbero subire ritardi fino a 100 minuti.

Ritardo e cancellazioni treni anche per Italo

A causa del guasto ferroviario, molti treni Italo hanno subito cancellazioni e ritardi significativi. In particolare, la circolazione tra Roma Termini e Roma Tiburtina è stata sospesa dalle ore 06.30, causando variazioni di itinerario e ritardi fino a tre ore per i treni Italo. Alcuni servizi, spiegano sul sito, come quelli in partenza da Napoli e diretti a Venezia, sono stati cancellati, e i viaggiatori possono contattare il servizio assistenza Pronto Italo al numero 060708 per ricevere informazioni, supporto e opzioni di rimborso o riprogrammazione del viaggio fino alle ore 23 di oggi.