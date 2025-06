Fs Treni Turistici lancia nuovi collegamenti da Roma verso Toscana, Umbria e Piemonte

Da settembre, nuovi itinerari da Roma verso Val d’Orcia, Langhe e Assisi a bordo di treni d’epoca rinnovati. Un viaggio tra borghi storici, paesaggi suggestivi e sapori locali. Biglietti già disponibili su Trenitalia

Fs Treni Turistici Italiani amplia la propria offerta in vista dell’autunno 2025. La società del Gruppo Fs, specializzata nei viaggi ferroviari a vocazione turistica, introduce nuovi itinerari tematici in partenza da Roma verso alcune delle regioni italiane più apprezzate dal punto di vista culturale e paesaggistico.

A partire da settembre saranno attivati tre collegamenti a bordo di convogli storici completamente rinnovati, pensati per promuovere un turismo lento, sostenibile e orientato alla scoperta del territorio. Toscana, Umbria e Piemonte saranno le nuove destinazioni, raggiungibili con treni d’epoca progettati per offrire un’esperienza immersiva e autentica, lontana dai ritmi frenetici e dal turismo di massa.

L’iniziativa mira a valorizzare le eccellenze locali, combinando paesaggi suggestivi, città d’arte e appuntamenti enogastronomici di rilievo. I biglietti sono già acquistabili sul sito di Fs Treni Turistici e su tutti i canali Trenitalia.

Espresso Val d’Orcia: borghi e paesaggi toscani ogni weekend

Dal 6 settembre al 1° dicembre, ogni sabato e domenica partirà da Roma Termini l’Espresso Val d’Orcia, diretto a Siena. Il treno, con partenza alle 7:42 e arrivo alle 13:20, attraverserà alcune delle località più iconiche della Maremma e della Toscana interna: Tarquinia, Capalbio, Orbetello, Grosseto, Monte Amiata, Torrenieri Montalcino, tra le altre.

Il viaggio di andata e ritorno in giornata permette di scoprire con comodità la Val d’Orcia e i suoi borghi storici, dichiarati patrimonio Unesco, offrendo un’esperienza autentica tra paesaggi collinari, vini pregiati e tradizioni locali.

Espresso Langhe-Monferrato: un weekend nel regno del tartufo

Dal 19 ottobre al 28 novembre sarà attivo l’Espresso Langhe-Monferrato, con partenza da Roma ogni venerdì alle 19:57 e arrivo ad Alba il sabato mattina, in tempo per visitare la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. Il treno effettuerà fermate intermedie ad Acqui Terme, Nizza Monferrato e Asti.

Il rientro è previsto la domenica alle 18:20, offrendo un intero weekend nelle Langhe. Si tratta di un collegamento pensato per un pubblico interessato all’enogastronomia di alto livello, in uno dei territori più rinomati d’Italia per il vino e i prodotti tipici.

Espresso Assisi: domeniche tra spiritualità e bellezze umbre

A partire dal 5 ottobre e fino al 7 dicembre, ogni domenica sarà operativo l’Espresso Assisi, con un itinerario che attraversa l’Umbria e la Toscana fino ad Arezzo. Il percorso tocca alcune delle mete più cariche di valore spirituale e artistico del Centro Italia, in un viaggio pensato per un pubblico sensibile alla dimensione culturale e religiosa del territorio.

Biglietti e offerte promozionali

I biglietti sono disponibili su tutti i canali ufficiali Trenitalia, con promozioni attive pensate per incentivare le prenotazioni: TTI Special, con sconto del 25% per chi acquista entro le 48 ore dalla partenza, e TTI Gruppi, riservata a comitive di almeno dieci persone.

Con questa nuova programmazione, FS Treni Turistici Italiani rafforza il proprio ruolo nella valorizzazione del patrimonio italiano, proponendo una mobilità ferroviaria alternativa, esperienziale e integrata con il tessuto turistico locale.