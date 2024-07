Fs: Giuseppe Inchingolo nuovo capo della comunicazione

Nominato Chief Corporate Affairs e Communication Officer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Giornalista e comunicatore, Inchingolo avrà il compito di guidare le relazioni istituzionali e la comunicazione del Gruppo. Subentra a Luca Torchia che lascia l’azienda dopo otto anni di servizio

Giuseppe Inchingolo è il nuovo capo della comunicazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Fs), assumendo il ruolo di Chief Corporate Affairs e Communication Officer. Inchingolo, 44 anni, avrà il compito di guidare le relazioni istituzionali e la comunicazione del Gruppo.

La nomina avviene sei mesi dopo il suo ingresso in Fs come responsabile della strategia e della comunicazione digitale, su decisione del nuovo amministratore delegato Stefano Donnarumma.

Inchingolo subentra a Luca Torchia, che ha lasciato l’azienda dopo otto anni di servizio.

Il profilo di Inchingolo

Giuseppe Inchingolo, giornalista e comunicatore, porta con sé una vasta esperienza nel mondo delle istituzioni e della politica. Fondatore ed ex CEO della società di comunicazione e relazioni esterne Artsmedia, con sedi ad Andria, Roma e Tirana, ha dimostrato nel corso degli anni una profonda competenza nel settore. La sua carriera è caratterizzata da incarichi prestigiosi presso enti come il Comune di Napoli, la Regione Puglia. Il suo ultimo incarico, prima di entrare in Fs è stato presso il Ministero dell’Interno dove ha seguito la comunicazione del ministro Matteo Piantedosi oltre a divenire responsabile della comunicazione social e digital al “Viminale”.

Ha inoltre collaborato con importanti organizzazioni come BF SpA, ANM, Cassa Forense e la Luiss.