Nomine pubbliche, Cdp rinvia e Fs cambia tutto il vertice: Donnarumma Ad e Tanzilli presidente. Ferraris Ceo di NetCo

L’assemblea di Fs rinnova il vertice mentre quella di Cdp rinvia tutto. Ferraris esce da Fs e si prepara a guidare NetCo

Di nuovo fumata nera all’interno della maggioranza per quel che riguarda le nomine in Cassa depositi e prestiti. Via libera, invece, al nuovo ticket di vertice per Ferrovie dello Stato, dove Stefano Donnarumma (nella foto, ndr), ex Terna e vicino alla Lega, diventa il nuovo amministratore delegato con Tommaso Tanzilli, già esponente del board di Fs, che assume l’incarico di presidente (in quota FdI).

A sua volta, Luigi Ferraris, già Ad di Ferrovie, sarebbe stato individuato da Kkr per approdare alla guida di NetCo, la rete delle tlc in via di scorporo da Tim. Oltre ad essere stato l’Ad di Terna, in precedenza Ferraris ha ricoperto anche ruoli di spicco all’Enel e alle Poste, maturando così ampia esperienza di reti e di gestione.

Per quel che riguarda Cdp, dunque, il Tesoro ha rinviato nuovamente l’assemblea della Cassa e comunica che l’assise degli azionisti, riunitasi oggi, ha rinviato la decisione sulla nomina del nuovo consiglio di amministrazione al 2 luglio prossimo. Secondo indiscrezioni riportate anche da Mf, non è in discussione il binomio rappresentato da Giovanni Gorno Tempini (presidente) e Dario Scannapieco (Ad) che la premier Giorgia Meloni intende confermare. Tuttavia, le discussioni nella maggioranza si sarebbero incartate nuovamente dopo che ieri sera Palazzo Chigi avrebbe richiesto l’inserimento di un consigliere espressione di FdI, pretesa che avrebbe scompaginato le carte. Tre consiglieri, compreso il presidente, infatti vengono indicate dalle fondazioni.