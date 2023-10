FS cresce in Olanda e si aggiudica un contratto da 1 miliardo di euro per il trasporto pubblico locale

Qbuzz, società del Gruppo controllata da Busitalia ha ottenuto la concessione per gestire i servizi di trasporto pubblico locale (TPL) nella provincia della Frisia nei Paesi Bassi. Previsto il trasporto di 155 milioni di passeggeri all’anno e l’assunzione di 660 nuovi dipendenti

Importante contratto estero per Ferrovie dello Stato. Qbuzz, società olandese del Gruppo, controllata da Busitalia, ha ottenuto una concessione di un miliardo di euro per gestire i servizi di trasporto pubblico locale (TPL) nella provincia di Fryslan (Frisia) nei Paesi Bassi.

La concessione ha una durata di dieci anni, dal 2024 al 2034, e prevede il trasporto di 155 milioni di passeggeri all’anno in questa provincia settentrionale, che conta 650.000 abitanti.

FS in Olanda: 260 autobus per 80 linee, previsto il rinnovo della flotta

Qbuzz gestirà 260 autobus per 80 linee, offrendo un totale di 26 milioni di chilometri all’anno ai cittadini olandesi. Nel contratto è prevista l’assunzione di 660 nuovi dipendenti da parte della compagnia.

Durante il periodo della concessione, ci sarà un investimento di oltre 218 milioni di euro per il rinnovo della flotta e l’innovazione tecnologica. La società del Polo passeggeri del Gruppo FS effettuerà questi investimenti per migliorare il comfort e la sostenibilità ambientale dei collegamenti.

Il basso impatto ambientale degli autobus Qbuzz

Questa assegnazione ha un forte focus ambientale, poiché Qbuzz è un leader nell’uso di autobus a basso impatto ambientale. La flotta della società olandese comprende 310 autobus a emissioni zero, di cui 32 funzionano a idrogeno e 278 sono elettrici, rendendoli un modello di eccellenza in Europa. Si sta inoltre, sperimentando carburanti a basso impatto ambientale, come l’HVO, che è già stato utilizzato con successo.

FS continua la crescita all’estero

Questa nuova concessione rappresenta un ulteriore passo nel percorso del Gruppo guidato da Luigi Ferraris, che mira a incrementare i ricavi provenienti dall’estero da 1,8 miliardi di euro nel 2019 a 5 miliardi entro il 2031, come previsto dal Piano Industriale.

Qbuzz, attualmente il terzo operatore di trasporto pubblico nei Paesi Bassi, sta crescendo e mira a diventare il secondo operatore più importante del paese. La società già gestisce i servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) in diverse regioni, tra cui Utrecht, Groningen-Drenthe e DMG (Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem), e ha recentemente ottenuto una nuova concessione nell’area metropolitana del Randstad tra Amsterdam, Rotterdam e L’Aia, valida dal dicembre 2024 al dicembre 2039.

Mappa delle concessioni di Qbuzz in Olanda