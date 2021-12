Frecciarossa Milano-Parigi è più veloce del Tgv francese

Sabato scorso il debutto italiano in Francia con il primo viaggio oltre i confini italiani del treno ad alta velocità targato Trenitalia e Fs – Corradi (Ad Trenitalia): “Il prossimo obiettivo è unire Madrid e Barcellona” con i nostri treni

Trenitalia scavalca l’alta velocità francese. Dopo l’apertura del mercato nel dicembre 2020, Trenitalia (gruppo Ferrovie dello Stato italiane) è il primo operatore straniero che osa sfidare il monopolista francese Sncf, sul mercato interno, e il suo Tgv (train a grande vitesse), il treno veloce più importante della compagnia francese che definisce gli standard da almeno 40 anni. Una tappa storica nell’evoluzione del mercato ferroviario europeo che sancisce il debutto dell’Italia nell’era dell’alta velocità, con la punta di diamante della flotta Fs: il Frecciarossa 1000, costruito da Hitachi e Bombardier Transportation.

Grazie al nuovo collegamento Milano Centrale-Lione- Parigi Gare de Lyon, si potrà viaggiare oltralpe a partire da 29euro. Sono 2 i Frecciarossa 1000 al giorno, di andata e ritorno, tra Milano Centrale e Parigi Gare de Lyon con fermate a Torino e Lyon Part Dieu da Milano: la partenza è alle 6:25, con arrivo Parigi alle 13:22, ed alle 15:53 con arrivo a Parigi alle 22:25. Da Parigi la partenza è alle 7:26, con arrivo Milano alle 14:07, ed alle 15:18 con arrivo a Milano alle 22:07. La sfida con il Tgv si misura in una manciata di minuti: poco meno di 7 ore per il Frecciarossa, un po’ di più (da cinque a 15 minuti di differenza con il treno italiano) per il Tgv.





Un buon successo per la compagnia italiana che successivamente aggiungerà all’offerta altri 3 Frecciarossa al giorno, andata e ritorno, tra Parigi e Lyon. In tutto Trenitalia effettuerà 10 corse per quasi 5 mila posti al giorno tra le due città francesi.

Il Frecciarossa che arriva in Francia offre quattro livelli di servizio: Executive Comfort Class, Business Comfort Class, Standard Comfort Class, Sala Meeting, per lavorare in tranquillità.

Inoltre, i livelli di servizio Business e Standard hanno carrozze per tipologie diverse di viaggiatori: area Silenzio, per viaggiare senza rumori, e area Allegro per chi desidera approfittare del viaggio per scambiare chiacchiere liberamente con colleghi, amici o familiari.

Disponibili a bordo il wifi fast per navigare gratuitamente, il Portale di intrattenimento “FRECCE” dal quale si può accedere a quotidiani, riviste, libri, giochi, musica intrattenimento.

“Prossimo obiettivo continuare con questa strategia – ha detto Luigi Corradi, Amministratore delegato di Trenitalia -. Ci vediamo a meno di un anno da adesso, circa alla fine del 2022 e uniremo Madrid e Barcellona”. Dopo il debutto in Francia è questo il prossimo obiettivo che si pone Trenitalia, con la vittoria del 2019 per la gestione di alcune tratte in territorio iberico. “Diciamo che per noi non è importante aver rotto o no un monopolio ma aver creato un treno che veramente è un treno europeo, infatti iniziamo in Francia ma poi in futuro andremo in Austria, in Germania, vedremo”, ha concluso Corradi.