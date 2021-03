Fotografia, Christie’s New York: online le aste di primavera fino all’8 aprile

Sono online – dal 25 marzo all’8 aprile – le aste di fotografia di Christie’s. Mentre l’asta dal vivo di fotografie si terrà a New York il 6 aprile e offrirà un’ampia gamma di opere dei fotografi più influenti del XX e del XXI secolo.

A completare l’asta dal vivo, Ansel Adams and the American West, un’asta solo online dedicata al lavoro di Ansel Adams, aperta alle offerte dal 25 marzo all’8 aprile.

Ansel Adams and the American West è una vendita monografica online incentrata sul lavoro di uno dei fotografi più rinomati e amati del XX secolo. Ansel Adams ha catturato il paesaggio americano in un modo indimenticabile e spinto da un profondo amore per la natura. Questa vendita includerà opere provenienti da vari proprietari, inclusa una selezione che è l’ultimo dei tre gruppi di stampe pianificati venduti in associazione con Center for Creative Photography presso l’Università dell’Arizona, Tucson, un’istituzione inestimabile di cui Adams era un membro fondatore ; il ricavato di questi lotti va a costituire un fondo di acquisizione per il Centro.

ANSEL ADAMS, The Tetons and the Snake River, Grand Teton National Park, Wyoming, 1942

FOTOGRAFIE | NEW YORK | 6 APRILE La vendita di fotografie presenterà proprietà di importanti fotografi del XX secolo tra cui Diane Arbus, Peter Beard, Bernd e Hilla Becher, Constantin Brâncuși, Robert Mapplethorpe e Irving Penn insieme ad artisti contemporanei come Marco Breuer, Nick Brandt, Alex Prager, Alec Soth e Hiroshi Sugimoto , tra gli altri.

ALFRED STIEGLITZ (1864–1946)The Steerage, 1907



Stima

USD 15,000 – USD 25,000













FLORENCE HENRI (1893–1982)Figure composition, reclining woman with shell, 1930



Stima

USD 15,000 – USD 25,000

ALEXANDER RODCHENKO (1891–1956)Pioneer Trubach (Bugler), 1930



Stima

USD 8,000 – USD 12,000

LOUIS FAURER (1916–2001)Eddie, New York, N.Y.,1948



Stima

USD 3,000 – USD 5,000

Tra le collezioni presenti nella vendita ci sarà una sezione di opere di un collezionista privato americano con un’enfasi sull’influente fotografia di strada del 20 ° secolo di Diane Arbus, Louis Faurer, Robert Frank e altri. Il dipartimento è inoltre orgoglioso di mettere in luce una sezione di lavori realizzati da fotografe donne attive oggi nel settore.