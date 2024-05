Fondazione Italia Patria della Bellezza presenta i premi 2024 per castelli e borghi, meno conosciuti, del Patrimonio Italiano

Sono stati 206 i progetti presentati: 60.000 euro sono stati destinati ai 3 premiati finali, mentre 19 realtà sono state adottate per un anno da aziende leader nella comunicazione che forniranno gratuitamente consulenze e collaborazioni per un valore complessivo di più di 650.000 euro



I premi in denaro della Fondazione Italia Patria della bellezza per il 2024 riguardano l’Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna, con le sue 35.000 pellicole private; il museo a cielo aperto “OrMe”, un percorso di murales nel quartiere storico dell’Ortica di Milano; a “Va’ Sentiero”, che ha realizzato la guida al trekking più lungo al mondo sulla dorsale delle montagne italiane, da nord a sud, isole comprese. Mentre tra i vincitori dei progetti di comunicazione, rientrano il Museo del Marmo di Carrara e Area Archeologica di Fossacava, inserito nella classifica del New York Times come la destinazione italiana più interessante nel 2024 e l’Istituto Centrale per la Grafica di Roma – il quale include artisti come Leonardo – che si è aggiudicato un voucher del valore di 50.000 euro.

Tutte queste realtà saranno affiancate da società di comunicazione che ne sosterranno la campagna marketing e social media

Previsto un aiuto anche per le aziende milanesi Cascina Monluè, adottata da Studio Tiss, e Fondazione Milano Scuole Civiche, seguita da Reflektor. Jakala, leader europeo in ambito data transformation, ha adottato Zones Portuaires / Genova, un festival interdisciplinare dedicato alla ri-connessione tra porto e città. Per il sud Italia sono stati premiati i Giardini di Naxos. Inoltre la Fondazione Le Stanze della Fotografia di Venezia e le Vie del Sacro di Bergamo.EssilorLuxottica ha assegnato il suo premio speciale Eyes on Art all’ Associazione Culturale Fedora, con il suo progetto “Lucciole, far luce sulla cultura”, a Lilliputmusei, l’associazione che adatta la fruizione museale ai bambini e al meraviglioso parco Horti Almo Collegio Borromeo sito a Pavia. Seguono altri progetti presentati da : l’Associazione Culturale Fedora, l’Associazione Rondine Cittadella della Pace. Sarà II Castello di Padernello a beneficiare della menzione speciale da parte della rivista Bell’Italia. Citando i borghi, il Castello di Padernello a San Giacomo, vicino a Brescia. Come luogo di recupero di archeologia industriale, la seicentesca Cartiera di Vas della Repubblica di Venezia a Belluno. Spazio anche al mondo dei giovani, con il premio riservato alla “Fondazione Rosa dei Venti”, un’associazione che si occupa di problemi psichici negli adolescenti.