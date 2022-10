Fondazione Henri Cartier-Bresson di Parigi apre un nuovo spazio espositivo dedicato alla fotografia

La Fondazione Henri Cartier Bresson apre un nuovo spazio nel cuore di Parigi: Le tube e Le tube

La Fondazione Henri Cartier-Bresson cambia nuovamente formato. Presso la galleria Le Cube di 300 mq, inaugurata a novembre 2018 al 79 di rue des Archives nel Marais, c’è una metropolitana di 100 m2 di esposizione aggiuntiva da novembre 2022. Le Tube è il recupero di una magnifica cantina del 18° secolo secolo situato sotto l’attuale Fondazione. Questo nuovo spazio è stato ridisegnato dallo studio di architettura NOVO, che aveva già splendidamente paesaggistico la Fondazione HCB al 79 di rue degli Archivi. Questo spazio spettacolare è aggiornato sotto l’autorità degli architetti dello Stato e della Città di Parigi che guarda lì un bellissimo pezzo di architettura: 6,50 m di larghezza, 3,50 m di altezza, il tutto in pietra.

Cubo + Tubo + Biblioteca + Spazio Educativo saranno perciò un luogo unico di oltre 500 m2 dedicato alla fotografia a cuore del Marais, completamente accessibile alle persone con mobilità ridotta.

Fondazione Henri Cartier-Bresson: due programmi per celebrare i nuovi spazi espositivi

Per celebrare questa estensione, l’8 novembre apriranno al pubblico due programmi eccezionali:

In the Tube: la mostra Reconciliation – Henri Cartier-Bresson con Martin Parr, organizzata con il Martin Fondazione Parr (Bristol) e Cinémathèque française. Da una materia comune, l’inglese al lavoro e durante i loro hobby, trattati in tre periodi diversi, questa mostra concilia molto due fotografi influente ma con usi ed estetiche molto diverse. Curatore: François Hébel.

Nel Cubo: la mostra Jan Groover. Forms Laboratory, prodotto da Photo Elysée (Losanna). Ideato da Tatyana Franck, Emilie Delcambre Hirsch e Agnès Sire (per l’adattamento parigino), questo retrospettiva rende omaggio al fotografo americano Jan Groover (1943-2012). Attraverso la sperimentazione del mezzo fotografico per tutta la sua carriera, e in particolare del colore, Jan Groover ha occupato un luogo unico nella storia della fotografia.