Fondazione CDP Ecosistemi culturali: bando di 500mila euro per la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico

Aperto il bando per la selezione di progetti e iniziative sostenibili atti a valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico dei comuni sotto i 100mila abitanti

Il bando “Ecosistemi culturali” di CDP (Cassa Depositi e Prestiti) mette a disposizione 500mila euro per finanziare progetti che riguardino Comuni con meno di 100mila abitanti. I progetti potranno riguardare ogni forma di arte, dalla plastica alla visiva, da quella digitale alla performativa e letteraria, e dovranno coinvolgere il pubblico sui temi principali della contemporaneità. Tra gli elementi chiave che saranno maggiorente considerati quei progetti che di avere un impatto positivo e di incrementare l’attrattività del territorio nel lungo periodo.

A chi è rivolto?

Il bando promosso dalla Fondazione CDP parte dall’analisi del settore artistico-culturale italiano che nonostante continui a registrare un andamento positivo in termini di produzione di beni e servizi, in alcune aree del Paese non viene valorizzato. Ciò riguarda 1.243 piccoli Comuni italiani (il 15% del totale), in cui vivono complessivamente 1 milione e 600 mila abitanti (il 2,8% della popolazione), con un maggiore interessamento del fenomeno del Sud Italia.

Le proposte, con un budget minimo di 50 mila euro e non superiore a 125 mila, potranno essere presentate tramite il portale dedicato di Fondazione CDP da enti del terzo settore, ONG nazionali e internazionali, ONLUS, associazioni e cooperative entro e non oltre il 22 settembre 2023.