eToro e SDA Bocconi School of Management: incontro sul futuro degli investimenti retail e l’impatto dell’intelligenza artificiale

Un evento innovativo in programma il prossimo 25 settembre presso il campus di SDA Bocconi sul futuro degli investimenti retail e l’impatto dell’intelligenza artificiale

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa diffuso da eToro e SDA Bocconi School of Management.

Milano, 18 settembre 2024 – eToro e SDA Bocconi School of Management consolidano la loro collaborazione con un evento innovativo focalizzato sul futuro degli investimenti retail e l’impatto dell’intelligenza artificiale, per riflettere sul ruolo chiave che l’Europa può giocare nel contesto globale.

L’evento, intitolato “Reimagining finance: How accessibility and artificial intelligence are creating the future economy“ (Reimmaginare la finanza: Come l’accessibilità e l’intelligenza artificiale stanno creando l’economia del futuro), in programma il prossimo 25 settembre presso il campus di SDA Bocconi, si inserisce all’interno del quadro di iniziative promosse dallo European FS Tech Hub, il progetto pionieristico promosso da I.C.E. SDA Bocconi e sviluppato in collaborazione con diversi partner e associazioni del settore, volto a guidare l’innovazione finanziaria in ottica internazionale.

L’incontro vedrà la presenza di Yoni Assia, Co-Fondatore e CEO di eToro, che offrirà una panoramica approfondita sull’evoluzione del mondo fintech e sul ruolo che questo ha avuto nell’allargare l’accesso ai mercati e permettere, quindi, l’ascesa degli investitori retail anche nel contesto europeo.

La giornata sarà poi scandita da una tavola rotonda con importanti partner dello European FS Tech Hub: Intesa San Paolo, EY, Deloitte e Tinaba. Il confronto verterà sul ruolo attuale e futuro dell’AI nel ramo della finanza e del business.