Ferrovie dello Stato: nel 2024 investimenti record per 17,6 miliardi di euro. Oltre 12 miliardi già spesi per il Pnrr

Fs, i numeri del bilancio 2024: ricavi operativi in forte crescita a 16,5 miliardi e investimenti in salita. Donnarumma: “Si conferma la solidità del gruppo”. Profonda trasformazione industriale con il Piano strategico 2025-2029

Ferrovie dello Stato: ricavi operativi in forte crescita a 16,5 miliardi, trainati dalle performance operative del business trasporto passeggeri, e investimenti tecnici a 17,6 miliardi di euro (16 miliardi nel 2023). Ebitda a circa 2,2 miliardi di euro (+1%) in linea con il 2023 conferma la solidità dei risultati operativi del gruppo. Ebit a 343 milioni di euro (+1,5%).

Ferrovie dello Stato, i numeri del 2024

E ancora: 15,2 miliardi di euro di gare “già aggiudicate nel 2024 e oltre 12 miliardi di euro già spesi per il Pnrr, superiori alla pianificazione prevista, segnano lo straordinario sforzo del gruppo per la messa a terra di opere infrastrutturali strategiche per il Paese”. Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, presieduto da Tommaso Tanzilli, ha approvato con questi numeri la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 del gruppo Fs.

Quanto ai risultati, Fs chiude l’esercizio 2024 con una perdita di 208 milioni di euro contro i 100 milioni di euro di utili registrati nel 2023 con un “decremento legato essenzialmente a partite non ricorrenti”, spiegano dalla società, dovute “a variazioni di perimetro di consolidamento e a maggiori oneri finanziari a servizio del debito. La posizione finanziaria netta si attesta oltre i 13 miliardi di euro (+2,3 miliardi di euro rispetto al 2023) “finalizzata a supportare il piano di sviluppo e ammodernamento principalmente attraverso strumenti di finanza sostenibile”. Il gruppo fa sapere che sono anche state effettuate 9.736 assunzioni a “conferma del significativo contributo del gruppo all’incremento dell’occupazione”.

Donnarumma: “Il 2024 conferma la solidità del gruppo”

“Il 2024 ha rappresentato un anno di conferma della solidità e della centralità del gruppo Fs nello sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese. Con oltre 17,5 miliardi di euro di investimenti tecnici, il livello più alto mai raggiunto nella storia del gruppo, e ricavi operativi saliti a 16,5 miliardi di euro, abbiamo dimostrato una capacità esecutiva straordinaria, sostenuta anche da una gestione efficace dei fondi Pnrr, di cui siamo tra i principali attuatori. A fine anno risultano spesi oltre 12 miliardi di euro, un valore superiore alla pianificazione prevista”. Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs, commenta così la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 del gruppo FS.

“In questa prospettiva si inserisce anche il Piano Strategico 2025-2029, che prevede oltre 100 miliardi di euro di investimenti per sostenere un processo di profonda trasformazione industriale, orientato al potenziamento delle infrastrutture, al miglioramento della qualità del servizio, alla crescita sostenibile e al rafforzamento della presenza internazionale”, sottolinea Donnarumma.

“Anche i ricavi operativi segnano un nuovo massimo storico, con performance in crescita in tutti i segmenti di business, in particolare nel trasporto passeggeri. Si confermano positivi anche i principali indicatori economici, come Ebitda ed Ebit. In un contesto economico complesso, il gruppo FS continua a rafforzare il proprio ruolo strategico per il Paese, mantenendo una solida struttura patrimoniale e finanziaria e contribuendo fortemente allo sviluppo occupazionale, con oltre 9.700 nuove assunzioni nel 2024“, dice l’ad e dg di FS. “Significativi anche i risultati conseguiti in ambito Esg, con un forte impegno nella decarbonizzazione, nella gestione efficiente delle risorse e nella promozione dell’inclusione, sostenuti da strumenti di finanza sostenibile e da una visione di crescita responsabile”, conclude Donnarumma.

La Dolce Vita Orient Express, primo treno di lusso

Intanto questa mattina, alla stazione Ostiense di Roma, è stato inaugurato “La Dolce Vita Orient Express”, il primo treno di lusso interamente progettato e costruito in Italia. Composto da 31 cabine, di cui 18 suite, 12 deluxe e la Suite La Dolce Vita, il treno è frutto di un attento processo di restauro e restyling. Si tratta della prima iniziativa a marchio Orient Express, realizzata da Arsenale e Orient Express, società attive nel settore dell’ospitalità di lusso, con il supporto di Fondazione Fs Italiane e Fs Treni Turistici Italiani del Gruppo Fs.

La Dolce Vita Orient Express offre ai viaggiatori una proposta esclusiva, interamente all’insegna del Made in Italy, celebrando il patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico dell’Italia. Il treno percorrerà 14 regioni italiane con otto itinerari esclusivi pensati per attrarre un flusso turistico internazionale di alta gamma, con destinazioni iconiche che si estendono da Venezia a Portofino, da Siena ai Sassi di Matera, dai vigneti di Montalcino alla via del tartufo verso Nizza Monferrato, fino alle tappe siciliane di Catania, Palermo e Taormina. Ciascun itinerario, è concepito per promuovere un modello di turismo lento, che invita i viaggiatori in un’esperienza immersiva nelle tradizioni locali e nei paesaggi più suggestivi del Paese.